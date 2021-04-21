به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، در پی تجمع هزاران تن از شهروندان آلمانی در اعتراض به تصمیم اخیر «آنگلا مرکل» صدر اعظم این کشور در خصوص افزایش محدودیتهای کرونایی، پارلمان آلمان اجرای مصوبه مربوط به مقررات مذکور را به تعویق انداخت.
بر اساس این گزارش، هزاران تن از شهروندان آلمانی در جریان تجمع اعتراض آمیز شکل گرفته در نزدیکی «برندرنبرگ» برلین، خواستار لغو مصوبه پارلمان آلمان در خصوص تشدید محدودیتهای کرونایی شدند.
لازم به ذکر است محدودیتهای مذکور با رأی ۳۴۲ تن از نمایندگان «بوندستاگ» و با هدف حفاظت بیشتر از جان شهروندان آلمانی در برابر موج جدید ویروس کرونا به تصویب رسید؛ ولی در پی تجمع شهروندان برلینی، اجرای آن فعلاً به تعویق افتاده است.
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