تحقق شعار سال نیازمند ورود با برنامه و طراحی کارشناسی است

به گزارش خبرنگار مهر، فتح الله حقیقی شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در محل استانداری زنجان، گفت: طی ۱۴ ماه گذشته بیماری کرونا بسیاری از شاخص کشور و به تبع استان زنجان را به هم ریخته است.

وی از همکاری خوب اصناف در استان تقدیر و تشکر کرد و ابراز داشت: طبق مصوبات ستاد کرونا مشاغل دو، سه و چهار فعالیت خود را تعطیل کردند.

استاندار زنجان به رایزنی‌های دیپلماتیک با کشور بنگلادش و ترکمنستان جهت مراودات تجاری و سرمایه گذاری در استان زنجان اشاره کرد و گفت: سازمان جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت از توان یکدیگر استفاده کرده و تفاهم نامه جهت این موضوع امضا شود تا مشکلات این بخش رفع شود.

حقیقی بر لزوم تاسیس انجمن نساجی در استان تاکید کرد و افزود: صنعت نساجی این استان جایگاه خوبی در کشور دارد و باید اشتغال این بخش در استان بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه در راستای تحقق شعار سال باید تمام مسئولین با عزم همگانی وارد عرصه شده و با جان و دل کار کنند، افزود: باید موانع بر سر راه تولید در استان زنجان گرفته شود.

استاندار زنجان با بیان اینکه ارائه و انعکاس مشکلات واحدهای تولیدی خود نوعی برداشتن موانع است و باید مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی در استان به خوبی گزارش داده شود، تصریح کرد: باید قوانین دست و پا گیر بر سر راه تولید در استان باید به خوبی احصاء شود.

حقیقی گفت: جهت تحقق شعار سال کمیته‌ای در استان در جهت احصا مشکلات دست و پا گیر و رصد فرصت‌های ایجاد شده جهت عملیاتی کردن آنها ایجاد شود.

وی با بیان اینکه برای تحقق شعار سال باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی و طراحی کرد که در صورت تصویب طرح به دنبال ضمانت اجرایی آن نباشیم، یادآور شد: هر دستگاهی که مسئولیت اجرا دارد در جهت عملیاتی کردن آن گام‌های اساسی را بر دارد و اگر به دنبال ایجاد توان رقابت و تولید هستیم باید جلوی قاچاق گرفته شود.