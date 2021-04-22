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۲ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۸:۵۱

استاندار زنجان:

تحقق شعار سال نیازمند ورود با برنامه و طراحی کارشناسی است

تحقق شعار سال نیازمند ورود با برنامه و طراحی کارشناسی است

زنجان-استاندار زنجان گفت: برای تحقق شعار سال باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کرد که در صورت تصویب طرح به دنبال ضمانت اجرایی آن نباشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، فتح الله حقیقی شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در محل استانداری زنجان، گفت: طی ۱۴ ماه گذشته بیماری کرونا بسیاری از شاخص کشور و به تبع استان زنجان را به هم ریخته است.

وی از همکاری خوب اصناف در استان تقدیر و تشکر کرد و ابراز داشت: طبق مصوبات ستاد کرونا مشاغل دو، سه و چهار فعالیت خود را تعطیل کردند.

استاندار زنجان به رایزنی‌های دیپلماتیک با کشور بنگلادش و ترکمنستان جهت مراودات تجاری و سرمایه گذاری در استان زنجان اشاره کرد و گفت: سازمان جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت از توان یکدیگر استفاده کرده و تفاهم نامه جهت این موضوع امضا شود تا مشکلات این بخش رفع شود.

حقیقی بر لزوم تاسیس انجمن نساجی در استان تاکید کرد و افزود: صنعت نساجی این استان جایگاه خوبی در کشور دارد و باید اشتغال این بخش در استان بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه در راستای تحقق شعار سال باید تمام مسئولین با عزم همگانی وارد عرصه شده و با جان و دل کار کنند، افزود: باید موانع بر سر راه تولید در استان زنجان گرفته شود.

استاندار زنجان با بیان اینکه ارائه و انعکاس مشکلات واحدهای تولیدی خود نوعی برداشتن موانع است و باید مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی در استان به خوبی گزارش داده شود، تصریح کرد: باید قوانین دست و پا گیر بر سر راه تولید در استان باید به خوبی احصاء شود.

حقیقی گفت: جهت تحقق شعار سال کمیته‌ای در استان در جهت احصا مشکلات دست و پا گیر و رصد فرصت‌های ایجاد شده جهت عملیاتی کردن آنها ایجاد شود.

وی با بیان اینکه برای تحقق شعار سال باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی و طراحی کرد که در صورت تصویب طرح به دنبال ضمانت اجرایی آن نباشیم، یادآور شد: هر دستگاهی که مسئولیت اجرا دارد در جهت عملیاتی کردن آن گام‌های اساسی را بر دارد و اگر به دنبال ایجاد توان رقابت و تولید هستیم باید جلوی قاچاق گرفته شود.

کد مطلب 5195107

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