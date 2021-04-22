روند ابتلای مردم شاهرود و میامی به کرونا در حد بالا ثابت ماند

رضا چمن در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه روند ابتلاء و بستری بیماران کرونایی در هفته سوم و چهارم فروردین ماه در سطح بالا ثابت ماند، بیان کرد: خوشبختانه شتاب همه‌گیری فزاینده نیست و ما نگران وضع موجود در خصوص بیماران کرونایی هستیم.

وی با بیان اینکه در روزهای اخیر به صورت متوسط روزی ۱۲۰ بیمار در شهرها تابعه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود با تست مثبت قطعی کرونا پذیرش می‌شوند، تاکید کرد: روند کرونا در ابتدای فروردین ماه شرایط معقولی داشت اما یکباره از هفته سوم فروردین ماه اوج گرفت و به حد غیرقابل انتظاری رسید.

سطح خطر بالا است

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود با بیان اینکه اکنون این میزان ثابت مانده است، گفت: سطح خطر کرونایی شهرستان‌های شاهرود و میامی هم اکنون به صورت جدی در وضعیت قرمز است و باید تمام پروتکل‌های بهداشتی این حوزه رعایت شوند.

چمن با بیان اینکه بیش از ۱۵۰ بیمار کرونایی در بیمارستان امام حسین (ع) شاهرود بستری هستند که یک پنجم آنها نیاز به مراقبت ویژه دارند.

وی با بیان اینکه رعایت پروتکل‌ها، محدودیت‌ها و همچنین برنامه واکسیناسیون سه عاملی هستند که می‌توانند شیوع ویروس را کاهش دهند، ابراز داشت: در روزهای پایانی فروردین و همچنین نخستین روز اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ تقریباً دو هزار و ۱۷۰ نفر دوز واکسن را در شهرهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود و میامی دریافت کردند.