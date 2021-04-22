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۲ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۲:۲۴

طی ۲۴ ساعت اخیر؛

۱۶۸۶بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شد / مرگ ۳۸ نفر

۱۶۸۶بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شد / مرگ ۳۸ نفر

اصفهان – سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از شناسایی یک هزار و ۶۸۶ بیمار جدید مبتلا به کرونا در مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان طی ۲۴ ساعت اخیر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، آرش نجیمی پیش از ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آخرین وضعیت شیوع کرونا در استان اصفهان به جز منطقه کاشان اظهار داشت: طی ۲۴ ساعت اخیر چهار هزار و ۴۳۵ بیمار مشکوک به کرونا به مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مراجعه کرده‌اند.

وی با بیان اینکه از این تعداد یک هزار و ۶۸۶ بیمار مبتلای قطعی کرونا بوده‌اند، ادامه داد: ۳۷۸ نفر از این بیماران در مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بستری شده‌اند.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ادامه داد: همچنین در ۲۴ ساعت اخیر ۳۴۷ بیمار بهبود یافته کرونا از مراکز درمانی تحت پوشش این دانشگاه ترخیص شده‌اند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر در مجموع دو هزار و ۵۰۲ بیمار مبتلا به کرونا در مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بستری هستند، ابراز داشت: از این تعداد ۳۸۴ بیمار در بخش مراقبت‌های ویژه این مراکز درمانی نگهداری می‌شوند.

نجیمی با بیان اینکه طی ۲۴ ساعت اخیر ۳۸ بیمار مشکوک به کرونا در مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان جان خود را از دست دادند، افزود: از این تعداد تاکنون تست ۲۹ نفر مثبت کرونا بوده است.

کد مطلب 5195248

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