ثبت ۶ فوتی دیگر بر اثر ابتلا به کرونا در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، در شبانه روز گذشته ۸۴ مورد مثبت بستری مبتلا به کرونا و ۴۰۱ مورد بیمار مثبت سرپایی نیز در استان کرمانشاه شناسایی شدند؛ هم‌اکنون ۸۶۳ بیمار مربوط به کرونا در مراکز درمانی استان کرمانشاه بستری هستند.

تعداد موارد فوت در اثر ابتلاء قطعی به ویروس کرونا در ۲۴ ساعت گذشته در استان کرمانشاه ۶ نفر است.

مجموع جان باختگان بر اثر ابتلاء به کرونا در استان کرمانشاه از ابتدای اپیدمی تاکنون، با احتساب فوتی‌های ۲۴ ساعت گذشته یک هزار و ۶۲۲ نفر است.

گفتنی است، در ۲۴ ساعت گذشته ۲۱۰ بیمار جدید با علائم مشکوک به کرونا در بیمارستان‌های استان کرمانشاه بستری شده و ترخیص ۱۸۸ نفر از بیمارستان پس از بهبودی انجام گرفته است.