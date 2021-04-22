تغییرات مثبتی که مجیدی ایجاد کرد/ جنگ نابرابر استقلال با الدحیل

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال تهران در آخرین بازی خود از مرحله رفت گروه سوم رقابت های لیگ قهرمانان با شکست چهار بر سه برابر الدحیل صدرنشینی را از دست داد و حالا باید خود را آماده بازی های دور برگشت کند.

آبی های تهرانی نمایش درخشانی از خود مقابل الاهلی عربستان و الشرطه عراق به جا گذاشتند، آنها با این دو برد برای الدحیل خط و نشان کشیدند تا بتوانند در روز پایانی دور رفت این تیم را هم شکست داده و صدرنشینی خود را تداوم ببخشند، آبی ها با تغییراتی که در کادر فنی شان به وجود آورد انگار تولدی دیگر داشتند، بازی های خوب، نمایشی طراوت انگیز و به ثمر رساندن گل های زیاد در مقابل دو حریف قبلی باعث شد در لیگ قهرمانان حساب ویژه ای بر روی استقلال باز شود.

فرهاد مجیدی و کادرفنی اش تنها طی دو بازی اخیر خود در لیگ قهرمانان چنان تاثیر مثبتی بر اردوی آبی پوشان گذاشتند که هرگز کسی باور نمی کرد این همان تیمی است که با کادر فنی قبلی امتیازات زیادی را از دست داده و زیبا بازی نمی کند. یکی از بهترین تغییرات در استقلال میل به هجوم آبی پوشان در دو دیدار اخیر خود برابر الاهلی و الشرطه بود. مهاجمان استقلال تشنه گلزنی هستند، دست از پا نمی کشند و هر کدام برای زدن گل بی تابی می کنند.

به ثمر رساندن پنج گل مقابل الاهلی و سه گل برابر الشرطه نشان از آن دارد که این تیم تغییرات بسیاری کرده و کادر فنی تاثیرات مثبتی بر روند عملکرد مهاجمان استقلال گذاشته است تا قبل از دیدار برابر الدحیل، استقلال صدرنشین گروه بود آنها کار ساده ای نداشتند و توانستند به خوبی دو حریف قبلی خود را با شکست بدرقه کنند اما در برابر الدحیل تمام معادلات بر هم ریخت، دیدار آبی های ایرانی و قرمزهای قطری یک جنگ نابرابر بود جدالی که بین یک تیم پرستاره و یک تیم تازه تغییر یافته صورت گرفت.

به جرات می توان گفت رقم بازیکنان تیم الدحیل بیشتر از امکانات باشگاه های ایرانی است. اما استقلال در همین جنگ نابرابر هم می توانست امتیازات لازم را کسب کند ولی یک بار دیگر آشفتگی خط دفاع استقلال و اشتباهات فردی همه چیز را بر هم ریخت.

شکست برابر الدحیل کار آبی پوشان را سخت کرد حتی یک تساوی هم می توانست امیدهای استقلال را بیشتر کند اما در حال حاضر همه چیز متفاوت شده است. شاگردان فرهاد مجیدی که در دو بازی اول ۸ گل به ثمر رسانده بودند در دیدار برابر الدحیل هم گل اول را به ثمر رساندند اما آنقدر اشتباهات زیاد بود که این گل تداوم پیدا نکرد و نتوانست ضامن پیروزی استقلال شود. به هر حال آبی های ایران این دیدار را با شکست پشت سر گذاشته و صدرنشینی را به الدحیل تقدیم کردند اگرچه اختلاف امتیازی دو تیم فقط یک امتیاز است اما همین موضوع کار را برای آبی پوشان سخت خواهد کرد.

فرهاد مجیدی که از تجربه بالایی در لیگ قهرمانان برخوردار است می داند باید تا سه روز دیگر دوباره به مصاف الدحیل برود بنابراین نیاز است که تیم را از لحاظ روحی و روانی ریکاوری کامل کرده، شادابی و نشاط را به تیم بازگرداند تا استقلال بتواند با شروع دور برگشت به تمام امتیازات دست پیدا کرده و به مرحله بعد لیگ قهرمانان صعود کند.