اوضاع می توانست طور دیگری رقم بخورد/ نتانیاهو خواب است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، آویگدور لیبرمن وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی امروز در توئیتی به انفجار بامدادی در نزدیکی تاسیسات هسته‌ای دیمونا در جنوب فلسطین اشغالی واکنش نشان داد.

وی گفت: شرایطی که در آن موشکی با کلاهک ۲۰۰ کیلوگرمی به سوی اسرائیل شلیک می‌شود، می‌توانست به شکل دیگری رقم بخورد.

لیبرمن در ادامه افزود: نتانیاهو می‌خوابد تا تنها برای انجام امور شخصی خود آماده شود.

ارتش رژیم صهیونیستی شب گذشته اعلام کرد که یک فروند موشک که از خاک سوریه شلیک شده بود به منطقه نقب در نزدیکی تاسیسات هسته‌ای دیمونا اصابت کرده است. این رژیم ادعا کرد که در پاسخ به این عملیات، مواضع ارتش سوریه را مورد حمله قرار داده است.