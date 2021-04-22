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۲ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۳:۲۶

واکنش لیبرمن به انفجار در نزدیکی دیمونا؛

اوضاع می توانست طور دیگری رقم بخورد/ نتانیاهو خواب است

اوضاع می توانست طور دیگری رقم بخورد/ نتانیاهو خواب است

وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی در واکنش به انفجار شب گذشته در نزدیکی تاسیسات هسته ای دیمونا اعلام کرد که اوضاع می توانست به گونه ای دیگر رقم بخورد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، آویگدور لیبرمن وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی امروز در توئیتی به انفجار بامدادی در نزدیکی تاسیسات هسته‌ای دیمونا در جنوب فلسطین اشغالی واکنش نشان داد.

وی گفت: شرایطی که در آن موشکی با کلاهک ۲۰۰ کیلوگرمی به سوی اسرائیل شلیک می‌شود، می‌توانست به شکل دیگری رقم بخورد.

لیبرمن در ادامه افزود: نتانیاهو می‌خوابد تا تنها برای انجام امور شخصی خود آماده شود.

ارتش رژیم صهیونیستی شب گذشته اعلام کرد که یک فروند موشک که از خاک سوریه شلیک شده بود به منطقه نقب در نزدیکی تاسیسات هسته‌ای دیمونا اصابت کرده است. این رژیم ادعا کرد که در پاسخ به این عملیات، مواضع ارتش سوریه را مورد حمله قرار داده است.

کد مطلب 5195329

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