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۲۷ تیر ۱۳۸۶، ۹:۵۸

رتبه اول جذب اعتبارات مسکن روستایی برای استان مرکزی

اراک - خبرگزاری مهر : مدیر بنیاد مسکن استان مرکزی از کسب رتبه اول این استان در جذب اعتبارات مقاوم سازی مسکن روستایی خبر داد.

امیر حسین عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: استان مرکزی از نظر درصد افزایش سهم اختصاص یافته، سهم تخصیصی استان و نیز بیشترین درصد جذب تسهیلات شناور در زمینه مقاوم سازی مسکن روستایی درسال 85 رتبه اول کشور را کسب کرد.

وی خاطرنشان کرد: در این سال سهم استان سه هزار و 500 واحد بوده که با جذب کامل اعتبارات آن و اضافه شدن 500 واحد دیگر از تسهیلات شناور، تعداد جمع اعتبارت سال 85 به  مقاوم سازی چهار هزار واحد مسکونی رسید.

عباسی یادآور شد: در سال قبل از آن نیز سهم اعتبارات مقاوم سازی مسکن روستایی استان در سال 84 ابتدا یک هزار و 900 واحد بوده که با تلاش وپیگیری های مکرر به سه هزار و 500 هزار واحد افزایش یافت و به طور کامل نیز جذب شد.

وی با اشاره به اینکه مقاوم سازی روستایی از برنامه های جدی دولت است در ادامه تاکید کرد: سهم امسال استان مقاوم سازی پنج هزارخانه روستایی است.

این مقام عمران روستایی استان تصریح کرد: طرح ویژه مقاوم سازی مسکن روستایی در یک دوره 10 ساله درکشور اجرا می شود و از سال 84 آغازشده و در هر سال 200 هزار واحد مسکونی مقاوم درروستاهای کشور ساخته خواهد شد.

عباسی عنوان کرد: از سال 86 با دستورریاست جمهور سهمیه سالیانه کشوری به 300 هزار واحد افزایش یافته است. کارمزد این وام همانند دو سال گذشته پنج درصد و برای انبوه سازان چهار درصد و بازپرداخت آن با دوران مشارکت ساخت جمعاً 12ساله است.

استان مرکزی دارای روستای زیاد است و تنها شهرستان اراک هزار و 800 روستا دارد.

کد مطلب 519537

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