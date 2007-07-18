رتبه اول جذب اعتبارات مسکن روستایی برای استان مرکزی

امیر حسین عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: استان مرکزی از نظر درصد افزایش سهم اختصاص یافته، سهم تخصیصی استان و نیز بیشترین درصد جذب تسهیلات شناور در زمینه مقاوم سازی مسکن روستایی درسال 85 رتبه اول کشور را کسب کرد.

وی خاطرنشان کرد: در این سال سهم استان سه هزار و 500 واحد بوده که با جذب کامل اعتبارات آن و اضافه شدن 500 واحد دیگر از تسهیلات شناور، تعداد جمع اعتبارت سال 85 به مقاوم سازی چهار هزار واحد مسکونی رسید.

عباسی یادآور شد: در سال قبل از آن نیز سهم اعتبارات مقاوم سازی مسکن روستایی استان در سال 84 ابتدا یک هزار و 900 واحد بوده که با تلاش وپیگیری های مکرر به سه هزار و 500 هزار واحد افزایش یافت و به طور کامل نیز جذب شد.

وی با اشاره به اینکه مقاوم سازی روستایی از برنامه های جدی دولت است در ادامه تاکید کرد: سهم امسال استان مقاوم سازی پنج هزارخانه روستایی است.

این مقام عمران روستایی استان تصریح کرد: طرح ویژه مقاوم سازی مسکن روستایی در یک دوره 10 ساله درکشور اجرا می شود و از سال 84 آغازشده و در هر سال 200 هزار واحد مسکونی مقاوم درروستاهای کشور ساخته خواهد شد.