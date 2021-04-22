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۲ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۴:۱۲

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد خبر داد:

تزریق واکسن کرونا به جانبازان چهارمحال و بختیاری

تزریق واکسن کرونا به جانبازان چهارمحال و بختیاری

شهرکرد- رئیس دانشگاه علوم‌پزشکی شهرکرد از تزریق واکسن کرونا به جانبازان استان چهارمحال و بختیاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید شیرانی ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: روند واکسیناسیون گروه‌های هدف طبق سند ملی واکسیناسیون کرونا و دستورالعمل‌های ابلاغی ادامه دارد.

وی عنوان کرد: تمامی کادر بهداشت و درمان و فوریت‌های پزشکی استان تا هفته آینده واکسن را دریافت و مرحله دوم واکسیناسیون جانبازان بالای ۵۰ درصد و شیمیایی از روز گذشته آغاز شد.

وی بیان کرد: جانبازان بالای ۵۰ سال نیز نوبت اول واکسن را دریافت نمودند و به ترتیب سایر گروه‌های در اولویت طبق دستورالعمل کشوری واکسن را دریافت خواهند کرد.

وی تصریح کرد: سازمان بهداشت جهانی تاکید و به تمامی کشورها ابلاغ نموده است، تا یکسال بعد از رسیدن به ۷۰ درصد پوشش واکسیناسیون باید همچنان از ماسک استفاده شود.

وی عنوان کرد: در حال حاضر ماسک مؤثرترین و در دسترس ترین واکسن برای مردم است.

وی ادامه داد: همچنان دورهمی ها رتبه اول انتقال ویروس کرونا را به خود اختصاص می‌دهد.

وی عنوان کرد: اگر چه اعمال نظارت از سوی متولیان در حال انجام است، اما مردم نقش اصلی را در این زمینه ایفا می‌کنند. لذا باید مراسم‌های تجمعی عزا و عروسی در شرایط قرمز کرونایی کاملاً حذف شود و مردم از هرگونه دورهمی جدا خودداری کنند.

وی گفت: در شرایط قرمز کرونایی گروه شغلی ۱ شامل ۲۹ رسته شغلی فقط مجوز فعالیت دارند، اما بنا بر اعلام ستاد مقابله با کرونا مشاغل گروه ۱ نیز شیفت بندی شده و حتی از سوی برخی از صنوف داوطلبانه و به طور کامل تعطیل شدند.

وی ادامه داد: با توجه به درگیری قشر جوان با شیوع ویروس جهش یافته کرونا، به منظور کنترل شیوع بیماری در این قشر، کل شهر شهرکرد به ۱۱ بلوک و منطقه تقسیم و با همکاری نیروی انتظامی، سپاه پاسداران و بسیج در گام پنجم طرح شهید حاج قاسم سلیمانی نسبت به تجمع جوانان تذکرات لازم داده می‌شود.

کد مطلب 5195383

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    نظرات

    • هوشنگ IR ۲۲:۱۶ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۲
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      پاسخ
      سلام لطفا دستور فرمایید اسم کامل استان را در تیتر خبر درج کنند. با سپاس از شما

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