تزریق واکسن کرونا به جانبازان چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرنگار مهر، مجید شیرانی ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: روند واکسیناسیون گروههای هدف طبق سند ملی واکسیناسیون کرونا و دستورالعملهای ابلاغی ادامه دارد.
وی عنوان کرد: تمامی کادر بهداشت و درمان و فوریتهای پزشکی استان تا هفته آینده واکسن را دریافت و مرحله دوم واکسیناسیون جانبازان بالای ۵۰ درصد و شیمیایی از روز گذشته آغاز شد.
وی بیان کرد: جانبازان بالای ۵۰ سال نیز نوبت اول واکسن را دریافت نمودند و به ترتیب سایر گروههای در اولویت طبق دستورالعمل کشوری واکسن را دریافت خواهند کرد.
وی تصریح کرد: سازمان بهداشت جهانی تاکید و به تمامی کشورها ابلاغ نموده است، تا یکسال بعد از رسیدن به ۷۰ درصد پوشش واکسیناسیون باید همچنان از ماسک استفاده شود.
وی عنوان کرد: در حال حاضر ماسک مؤثرترین و در دسترس ترین واکسن برای مردم است.
وی ادامه داد: همچنان دورهمی ها رتبه اول انتقال ویروس کرونا را به خود اختصاص میدهد.
وی عنوان کرد: اگر چه اعمال نظارت از سوی متولیان در حال انجام است، اما مردم نقش اصلی را در این زمینه ایفا میکنند. لذا باید مراسمهای تجمعی عزا و عروسی در شرایط قرمز کرونایی کاملاً حذف شود و مردم از هرگونه دورهمی جدا خودداری کنند.
وی گفت: در شرایط قرمز کرونایی گروه شغلی ۱ شامل ۲۹ رسته شغلی فقط مجوز فعالیت دارند، اما بنا بر اعلام ستاد مقابله با کرونا مشاغل گروه ۱ نیز شیفت بندی شده و حتی از سوی برخی از صنوف داوطلبانه و به طور کامل تعطیل شدند.
وی ادامه داد: با توجه به درگیری قشر جوان با شیوع ویروس جهش یافته کرونا، به منظور کنترل شیوع بیماری در این قشر، کل شهر شهرکرد به ۱۱ بلوک و منطقه تقسیم و با همکاری نیروی انتظامی، سپاه پاسداران و بسیج در گام پنجم طرح شهید حاج قاسم سلیمانی نسبت به تجمع جوانان تذکرات لازم داده میشود.
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