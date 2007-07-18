بهترین راه مقابله با آلودگی صوتی پیشگیری است

دکتر یوسف رشیدی به خبرنگار مهر گفت: هزینه ساخت هر کیلومتر از دیواره های صوتی بتنی در حاشیه بزرگراه ها در حدود صد میلیون تومان است که در مورد دیواره های شفاف این مبلغ ده برابر می شود. از این رو مراکز حساس و بحرانی از قبیل بیمارستان ها و مراکز درمانی را در این خصوص در اولویت قرار داده ایم.

وی تأکید کرد: بهترین کار همان است که به دنبال پیشگیری باشیم چرا که هزینه مکان‌یابی بهتر برای بزرگراه ها وساخت منازل و ساختمانها در مکان هایی که در معرض آلودگی نباشند بسیار کمتر خواهد بود.

مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوا یادآور شد:خودروها، وسائل نقلیه ریلی، هواپیما و صنایع، منابع عمده آلودگی صوتی در تهران هستند وفعالیت روزافزون این وسائل، میزان آلودگی صوتی در تهران را درحد بالایی قرار داده است.

وی همچنین راهکارهای کاهش آلودگی صوتی را در سه گروه طبقه بندی کرد وافزود: منابع تولید کننده نظیر خودروها را می توان با استانداردسازی اصلاح نمود و یا می توان بین منبع و گیرنده دیواره های صوتی شفاف و غیر شفاف ایجاد کرد، که نصب این دیواره ها می تواند 10 تا 15 دسیبل کاهش آلودگی صوتی را به دنبال داشته باشد. علاوه بر آن استفاده از آسفالتهای متخلخل در کاهش آلودگی صوتی خودروها بسیار موثر بوده و در مورد گیرنده نیز می توان با کابرد پنجره های دو جداره در ساختمانها آلودگی صوتی را کاهش داد.