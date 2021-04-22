آتش سوزی در کارخانه تولید لوله نیوپایپ در شهرک صنعتی جی

فرهاد کاوه آهنگران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به حادثه آتش سوزی در اصفهان اظهار داشت: این حادثه ساعت ۱۱ و ۵۱ دقیقه در کارخانه تولید لوله نیوپایپ در شهرک صنعتی جی به مرکز فرماندهی عملیات آتش نشانی اصفهان گزارش شده است.

وی با بیان اینکه با توجه به اعلام کمک آتش نشانی شهرک صنعتی جی نیروهای امداد و نجات از ایستگاه‌های ۱۵ و ۲۴ به محل حادثه اعزام شدند، تصریح کرد: در این حادثه ضایعات لوله در فضای باز دچار حریق شده بود اما دود زیادی داشت و منجر به نگرانی شهروندان نیز شده بود.

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان گفت: حریق اطفا شده و خسارت جانی نیز به دنبال نداشت.