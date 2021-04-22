  1. استانها
  2. اصفهان
۲ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۴:۵۴

سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری اصفهان خبر داد؛

آتش سوزی در کارخانه تولید لوله نیوپایپ در شهرک صنعتی جی

آتش سوزی در کارخانه تولید لوله نیوپایپ در شهرک صنعتی جی

اصفهان - سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان از وقوع آتش سوزی در کارخانه تولید لوله نیوپایپ در شهرک صنعتی جی خبر داد.

فرهاد کاوه آهنگران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به حادثه آتش سوزی در اصفهان اظهار داشت: این حادثه ساعت ۱۱ و ۵۱ دقیقه در کارخانه تولید لوله نیوپایپ در شهرک صنعتی جی به مرکز فرماندهی عملیات آتش نشانی اصفهان گزارش شده است.

وی با بیان اینکه با توجه به اعلام کمک آتش نشانی شهرک صنعتی جی نیروهای امداد و نجات از ایستگاه‌های ۱۵ و ۲۴ به محل حادثه اعزام شدند، تصریح کرد: در این حادثه ضایعات لوله در فضای باز دچار حریق شده بود اما دود زیادی داشت و منجر به نگرانی شهروندان نیز شده بود.

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان گفت: حریق اطفا شده و خسارت جانی نیز به دنبال نداشت.

کد مطلب 5195407

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها