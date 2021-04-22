انتخابات مظهر توانایی تدبیر و درایت یک کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، نور محمد فردی ظهر پنجشنبه در ستاد انتخابات استان البرز با اشاره به تلاش رسانه‌های معاند در دلسرد کردن مردم از حضور و مشارکت در انتخابات افزود: باید با برنامه ریزی در حوزه‌های مختلف نقشه‌های شوم دشمنان را خنثی کنیم.

وی افزود: انتخابات یک پروژه ملی است و همه دستگاه‌های اجرایی استان با برنامه ریزی منسجم و اطلاع رسانی مستمر به برگزاری هر چه با شکوه تر انتخابات در کشور کمک کنند.

رئیس ستاد انتخابات استان البرز با بیان اینکه خوشبختانه روند ثبت نام شوراهای اسلامی شهر و روستا در کشور با مشارکت و استقبال خوبی صورت پذیرفت، افزود: فرایند بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات ششمین دوره شورای شهر استان، توسط هیأت اجرایی انجام شده است و به هیأت نظارت ارسال شده است.

فردی گفت: با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری در خصوص مشارکت حداکثری مردم در امر انتخابات بایستی برنامه ریزی لازم جهت حضور و مشارکت پرشور مردم در انتخابات توسط دستگاه‌های فرهنگی و با استفاده از فضای مجازی صورت پذیرد.

وی تصریح کرد: نقش، جایگاه مردم و میزان تأثیر گذاری آنان در سرنوشت کشور به واسطه مشارکت در انتخابات باید تبیین شود.

فردی وظایف تک تک رؤسای کمیته‌های ستاد انتخابات را تشریح کرد، افزود: نباید در انجام اقدامات از تقویم انتخابات عقب باشیم.

وی تصریح کرد: بر اساس جدول دستورالعمل‌های ستاد انتخابات کشور، موضوعات مختلف باید بررسی و در زمان خود اجرا شود زیرا برخی از فرآیندهای انتخابات آغاز و در زمان محدود به پایان می‌رسد و پس از آن نمی‌توان اقدامی در این رابطه انجام داد، از این رو رؤسای کمیته‌های ستاد انتخابات باید نسبت برنامه ریزی برای انجام اقدامات اهتمام داشته باشند.

در این جلسه مقرر شد رؤسای کمیته‌های امنیتی، پشتیبانی، فناوری اطلاعات، استعلامات و حراست، حقوقی، ساماندهی نیروی انسانی، آموزش، کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی نسبت به تشکیل جلسات خود بر اساس شرح وظایف اعلامی برنامه ریزی و گزارش اقدامات انجام شده را به قید فوریت به ستاد انتخابات استان اعلام کنند.