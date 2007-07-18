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۲۷ تیر ۱۳۸۶، ۱۰:۲۳

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دوره ارتقای مهارتهای تدریس حوزه‌های علمیه خواهران برگزار شد

دوره ارتقای مهارتهای تدریس حوزه‌های علمیه خواهران برگزار شد

دوره ارتقای مهارتهای تدریس اساتید حوزه های علمیه خواهران با حضور 250 نفر از اساتید حوزه های علمیه برگزار شد.

معاون آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت : چهارمین دوره ارتقای مهارتهای آموزشی اساتید حوزه های علمیه خواهران با عنوان منهاج 4 از 16 تا 26 تیر با حضور بیش از 250 نفر به صورت همزمان در 16 استان کشور برگزار شد. در این دوره شیوه های آموزشی احکام، منطق و احکام مورد بررسی قرار گرفت.  

حجت الاسلام سید مهدی حسینی افزود: این دوره آموزشی در استانهای گیلان، مازندران، گرگان، ایلام، کرمانشاه، کردستان، همدان، لرستان، آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، زنجان، سیستان، کرمان، هرمزگان و یزد برگزار شد.

کد مطلب 519542

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