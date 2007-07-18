معاون آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت : چهارمین دوره ارتقای مهارتهای آموزشی اساتید حوزه های علمیه خواهران با عنوان منهاج 4 از 16 تا 26 تیر با حضور بیش از 250 نفر به صورت همزمان در 16 استان کشور برگزار شد. در این دوره شیوه های آموزشی احکام، منطق و احکام مورد بررسی قرار گرفت.

حجت الاسلام سید مهدی حسینی افزود: این دوره آموزشی در استانهای گیلان، مازندران، گرگان، ایلام، کرمانشاه، کردستان، همدان، لرستان، آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، زنجان، سیستان، کرمان، هرمزگان و یزد برگزار شد.