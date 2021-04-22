متوسط زمان تراکنش بانکی در اروپا ۸ و در ایران ۵ ثانیه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، هادی قوامی طی سخنانی در نشست هم اندیشی مدیران پارلمانی سازمان‌های تابعه وزارت اقتصاد به میزبانی یکی از بانک‌های شبه دولتی گفت: در تلاش هستیم، با هم افزایی و ارائه پاسخ درست و به موقع به نمایندگان مجلس بتوانیم تعامل بهتر و بیشتری بین مجلس و دولت به خصوص در حوزه وزارت امور اقتصادی و دارایی فراهم کنیم.

قوامی با تاکید بر این مطلب گفت: بزرگترین حوزه در بخش پارلمانی دولت، حوزه وزارت امور اقتصادی و دارایی است و مسائل متنوع زیادی در این حوزه مطرح می‌شود.

وی افزود: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تعامل با این حوزه، از وام‌های خرد گرفته تا تأمین مالی پروژه‌های شرکت‌ها در استان‌های خود را پیگیری می‌کنند کما اینکه همچنان از ظرفیت ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی برای تأمین مالی پروژه‌ها در حوزه‌های خود استفاده می‌کنند.

قوامی تصریح کرد: در همین خصوص، نمایندگان مجلس شورای اسلامی سالانه بیش از دو هزار مکاتبه با بانک‌های بزرگ کشور در بخش‌های مختلف دارند.

معاون امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد اظهار داشت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در زمینه گمرک و مالیات، واگذاری‌ها، اموال تملیکی، سرمایه‌گذاری خارجی، بیمه‌ها و مسائل استان‌ها که امور متنوعی را شامل می‌شود و همچنین از ستاد وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز تقاضاهایی دارند که در قالب ملاقات با مدیران سازمان‌های زیر مجموعه و وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح می‌شود.

معاون وزیر اقتصاد افزود: نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین تذکرهایی را که در طول هفته نسبت به اوضاع این حوزه‌های تحت تکفل این وزارتخانه همچون بورس، مالیات و تأمین مالی بانک‌ها در قالب سوال یا تحقیق و تفحص مطرح می‌کنند.

وی تصریح کرد: این اقدام نمایندگان، کار را در حوزه معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی، دشوار می‌کند و این دشواری در سال آخر دولت و مصادف با سال اول دوره جدید مجلس، بیشتر شده است.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی ابراز امیدواری کرد: با هم‌افزایی و ارائه پاسخ درست و به موقع به نمایندگان مجلس بتوان تعامل بهتر و بیشتری بین مجلس و دولت به خصوص در حوزه وزارت امور اقتصادی و دارایی فراهم کرد.

قوامی گفت: ما به رغم تنوع و تعدد حوزه‌های کاری، دارای هدف واحد هستیم و حتماً باید با همکاری مسؤلین امور مجلس سازمان‌های تابعه در پایان دولت دوازدهم گزارشی تهیه کنیم که در طول هشت سال، آماری از سوالات، مکاتبات نمایندگان، تذکرات، استیضاح یا تحقیق و تفحص و سایر موارد در آن موجود باشد تا گزارش نهایی آماده و از طریق معاونت پارلمانی ریاست جمهوری به رئیس جمهور تقدیم شود.

مدیرعامل یک بانک شبه دولتی: با وجود تحریم‌ها، از سرافرازان بانکداری در دنیا هستیم

این گزارش حاکی است، مدیرعامل بانک مذکور نیز طی سخنانی در ادامه این هم اندیشی گفت: انتظارات نمایندگان مجلس برای حل مشکلات اقتصادی در سطح ملی و منطقه‌ای، انتظارات درستی است و باید برای آن راه حل پیدا کنیم.

وی نظام بانکی را گره‌گشای مشکلات اقتصادی کشور خواند که با وجود تحریم‌ها، در زمینه بانکداری الکترونیک در دنیا سربلند است.

حجت‌اله صیدی افزود: متوسط زمان انجام تراکنش بانکی در اروپا هشت و در نظام بانکی ایران پنج ثانیه است؛ از این رو نظام بانکی کشور با وجود تحریم‌ها از سرافرازان بانکداری در دنیا است و نشان داده است که کارش را به خوبی انجام می‌دهد.