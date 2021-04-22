به گزارش خبرگزاری مهر، حمید درخشان پیشکسوت پرسپولیس درباره شرایط مسابقات و نتایج پرسپولیس در سه بازی ابتدایی گفت: با گذشت زمان و نزدیک شدن به مراحل پایانی مسابقات، شناخت تیم‌ها از هم بیشتر می‌شود و این موضوع مسیر موفقیت را هموارتر می‌کند.

کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال ایران ادامه داد: البته فراموش نکنیم تفکر مربیان توانمند و کادر فنی قوی پرسپولیس و وجود هماهنگی کامل بین ارکان تیم، کار آنها را برای ادامه کار و ارزیابی بهتر نسبت به حریفان و در نهایت ارائه بازی بهتر آسان‌تر می‌کند.

درخشان در ادامه تاکید کرد: با گذشت هر روز از مسابقات البته حریفان هم آنالیز بهتری از پرسپولیس خواهند داشت؛ اما این تیم فاکتورهای مختلفی از جمله مواردی که عرض کردم برای رسیدن به موفقیت دارد و همه امیدواریم که این روند ادامه پیدا کند.

درخشان در ادامه گفت: با برگزاری سه مسابقه پرسپولیس تا این لحظه فوق‌العاده نتیجه گرفته اما در دور برگشت ممکن است کار کمی سخت‌تر شود. با این حال تیم یحیی گل محمدی این پتانسیل را دارد که به مسیر خوب خود و این عملکرد مقتدرانه ادامه بدهد.

سرمربی پیشین تیم فوتبال پرسپولیس در پایان گفت: از نظر من تیمی برنده می‌شود که تفکر فنی و تاکتیک را در زمین مسابقه با انگیزه و آمادگی کامل پیاده کند. پرسپولیس از جایگاه بین‌المللی بیشتری نسبت به رقبا برخوردار است و با این کادر فنی و بازیکنان قطعاً یکی از شانس‌های اصلی برای کسب مقام قهرمانی برخوردار است.