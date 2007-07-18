مجتبی ابراهیمی، دبیر کل جامعه اسلامی دانشجویان، در گفتگو با خیرنگار مهر، اظهارداشت: در تمامی دفاتر دانشجویی جامعه اسلامی دانشگاه ها در سراسر کشور، مقرر گردیده تا در تابستان تمامی ظرفیت سازی های ممکن صورت بگیرد و از اول پاییز فعالیت های انتخاباتی به صورت جدی در دانشگاه ها آغاز شود.

وی افزود: مجموعه جامعه اسلامی دانشگاه های کشوردر تعامل با همه نیروهای وفادار یه انقلاب، قصد دارد تا زمینه رسیدن اصولگرایان به لیستی واحد در سراسر کشور را فراهم کند و در این راه، از همکاری سایر نهادهای دانشجویی در این زمینه کمک بگیرند.

ابراهیمی با بیان اینکه نظرات مقام معظم رهبری و امام راحل نقش مهمی در انجام فعالیت های انتخاباتی جامعه اسلامی دانشجویان دارد، گفت: درصدد هستیم تا در آغاز چهارمین دهه پیروزی انقلاب اسلامی ایران، اززاویه جریان دانشجویی، افکار دانشجویان را به سمت انتخاب افراد شایسته و توانمند سوق دهیم.

وی تصریح کرد: با توجه به نامگذاری امسال با عنوان اتحاد ملی و انسجام اسلامی از سوی مقام معظم رهبری و امضای منشور اتحاد جامعه اسلامی دانشجویان با سایر نهادهای دانشجویی، در تلاشیم تا نظرات آن ها را در جهت حمایت از ائتلاف بزرگ اصولگرایان در انتحابات آتی جذب کنیم.

دبیر کل جامعه اسلامی دانشجویان خطر نشان کرد: طی تعاملاتی که با مجموعه های اصولگرا داشته ایم، از چند نفر به عنوان افراد مد نظر جامعه برای شرکت در انتخابات مجلس از سوی طیف اصولگرا حمایت کرده و امیدواریم این کار در شهرستان ها نیز صورت بگیرد.