سلامت مردم دنیا مشمول مرزبندی های جغرافیایی و سیاسی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زالی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با انتشار پیامی به مناسبت فرا رسیدن هفته سلامت، بر ضرورت مسئولیت پذیری و مشارکت یکایک شهروندان برای ارتقای آگاهی و سواد سلامت تاکید کرد.

وی در این پیام عنوان داشته است: سلامت، یک نیاز و مفهوم چندوجهی است که برای تأمین و حفظ آن همه ارکان سیاسی و اجرایی و فرهنگی و اجتماعی باید تلاش کنند و محور اصلی آن بر مشارکت و کنشگری فعالانه مردم استوار است.

هم اکنون که ویروس کرونا تمامی جهان را در نوردیده و بیش از یک سال است که مهم‌ترین دغدغه و اولویت دولت‌ها و مردم جهان مبارزه با این ویروس برای حفظ سلامت جوامع است، فرصت مغتنمی است برای تاکید بر اهمیت سلامت در تحقق توسعه پایدار و متحد ساختن تمامی اقشار و عناصر جامعه برای دستیابی به این امر مهم.

امروز دنیا دوباره دریافت که سلامت مردم و جهان مشمول مرزبندی‌های جغرافیایی و سیاسی نیست و مفهوم سلامت، در گرو توجه به همه آحاد بشری و رشد متوازن مؤلفه‌های مؤثر بر سلامت در تمام کشورهای دنیاست.

«ساخت جهانی سالم‌تر و عادلانه تر» که به عنوان شعار هفته سلامت در سال ۱۴۰۰ انتخاب شده است، مهر تأییدی است بر ضرورت توزیع همگن واکسن در سراسر دنیا و میزان پایبندی کشورها می‌تواند به عنوان یک شاخص مهم برای تحقق عدالت اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.

اینک توجه به بیماری‌های واگیر در برنامه‌های توسعه‌ای بهداشت در کشورهای مختلف و به طور ویژه در ایران بیش از هر زمان مورد توجه قرار گرفته است و خوشبختانه ایران به لحاظ تاریخی در دهه‌های گذشته تجربه با ارزش و غنی در شبکه سازی و ساختارسازی و ایجاد تار و پود محکم در نظام مراقبت سلامت ( PHC) دارد.

از سوی دیگر در روزگار سخت مبارزه با ویروس کرونا، به خوبی دریافتیم که فعالان نظام سلامت، صرفاً صاحبان یک شغل خاص نیستند. آنها کنشگران مؤثر اجتماعی هستند که نه تنها در دوران اپیدمی و پاندمی، تلاشی جانانه کردند، بلکه در همه عرصه‌های مهم سلامت، دلسوزانه و با مسئولیت پذیری برای حل مشکلات پیش قدم شدند و از این رو موضوع پیکربندی جدید برنامه‌ها برای حمایت، حفظ و حراست از این سرمایه‌های اجتماعی باید با دقت و اهمیت بیشتری دنبال شود.