شخصیت شهید حجازی برای جوانان تبیین شود

حجت الاسلام و المسلمین رمضانعلی معتمدی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به ویژگیهای بارز سردار شهید محمد حجازی اظهار داشت: قطعاً باید به چنین سردارهایی که در مکتب اسلام تربیت شدهاند و در قشرهای مختلف مردم تأثیرگذار بودند اقتدا کرد.
وی افزود: باید الگوهایی مانند سردار شهید حجازی و سردار دلها برای جوانان تبیین و گفتوگو شود چراکه امروزه نسل جوان نسل همراه انقلاب است و رهبر معظم انقلاب نسل جوان را برای آینده نظام لازم میدانند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان بیان داشت: شهید حجازی با توجه به اینکه در مکتب اسلام و امام (ره) و مقام معظم رهبری تربیت شدهاند به لحاظ فردی، اجتماعی، نظامی و سیاسی از رفتار شایستهای برخوردار بودند.
نقشآفرینی مؤثر شهید حجازی در عرصههای سیاسی
وی با اشاره به نقشآفرینی مؤثر شهید حجازی در عرصههای سیاسی تصریح کرد: سردار حجازی در مبارزات انقلاب و قبل از آن، رژیم پهلوی، جبهه و ۸ سال دفاع مقدس به نحو شایستهای حضور داشتند که حتی زمان بهترین دوره مدیریت و فرماندهی بسیج را به مدت ده سال در زمان این شهید میدانند و پس از آن به فرمان رهبر معظم انقلاب در نیروی مقاومت و سپاه قدس در کنار سردار دلها ایفای نقش کردند.
حجت الاسلام و المسلمین معتمدی یادآور شد: ما باید درسهایی که از مکتب و شخصیت این شهید بزرگوار میگیریم را برای جوانان تبیین کنیم که همیشه هم رزمان ایشان به تواضع، خدمت به مردم و اهل عمل بودن اتفاق نظر داشتند که همین برخورد بسیار خوب با جوانان آنها را جذب و همراه با انقلاب، خانواده و نظام میکند.
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