کمبود آب شرب در استان ایلام/مصرف افزایش یافته است

به گزارش خبرگزاری مهر، نورالله تیموری با بیان این مطلب اظهار کرد: در پی افزایش دما و احتمال ادامه گرمایش هوا و به تبع آن بالا رفتن مصرف آب در شهرها و روستاهای استان ضرورت مدیریت مصرف آب توسط شهروندان و مشترکان بیش از پیش احساس می‌شود.

وی افزود: شرکت آب و فاضلاب استان ایلام با هدف تامین آب شرب سالم و پایدار تمام توان عملیاتی خود را به کار گرفته است تا امر مهم رعایت بهداشت فردی و اجتماعی در جهت مقابله با بیماری کرونا و ادامه جریان آب شرب دچار مشکل و اخلال نشود.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب ایلام استمرار این روند را نیازمند همکاری تک تک هم استانی‌ها در مصرف صحیح و اصولی آب دانست و متذکر شد: در صورت عدم توجه به اصل تاثیر گذار مدیریت مصرف، تلاش‌های شبانه روزی بی اثر خواهد ماند و قطعاً مصرف کنندگان با قطع آب و یا حداقل کاهش فشار آب مواجه خواهند شد.

وی با بیان اینکه سال‌های سال است که کم‌آبی جزو چالش‌های اصلی کشور و استان است، ابراز داشت: در حالی که بیشتر مردم از وضعیت نامناسب منابع آبی استان آگاه هستند اما استان بد مصرفی در حوزه آب هستیم.