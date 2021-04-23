تعداد شعب انتخابات در آذربایجان شرقی ۱۶ درصد افزایش دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیار راستگو در بیست و سومین جلسه شورای اطلاع رسانی آذربایجان شرقی، اظهار کرد: در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستای آذربایجان شرقی نیز تعداد نامزدهای ثبت نام شده نسبت به دوره گذشته افزایش یافته است و نزدیک ۸۰ هزار نفر در استان برای برگزاری انتخابات با ستاد انتخابات همکاری می‌کنند.

وی با تاکید بر ضرورت مشارکت مردم در انتخابات اظهار کرد: قدرت چانه زنی کشورمان در سازمان ملل و مجامع بین المللی با مشارکت گسترده مردم در انتخابات ریاست جمهوری تقویت می‌شود، ضمن اینکه تأمین منافع ملی نیز وظیفه مشترک مردم و مسؤولان است که با شرکت گسترده مردم در انتخابات پیش رو در خرداد ماه امسال بیش از پیش میسر می‌شود.

راستگو همچنین با ابراز نگرانی از احتمال افزایش فوتی‌های کرونایی در آذربایجان شرقی و ضرورت پرهیز از دورهمی ها، گفت: در هفته‌های قبل روزانه چهار تا پنج فوتی داشتیم که اکنون افزایش یافته و یک هزار و ۶۰۰ بیمار کرونایی نیز در بیمارستان‌های آذربایجان شرقی بستری هستند.