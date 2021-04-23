به گزارش خبرگزاری مهر، سید قاسم ناظمی در بیست و سومین جلسه شورای اطلاع رسانی آذربایجان شرقی گفت: در این پویش از ظرفیت نهادهای غیررسمی برای همراهی و اطلاع رسانی به مخاطبان استفاده می‌شود تا تأثیر اطلاع رسانی در خصوص مسائل مختلف کرونا عمیق‌تر شود.

وی یادآور شد: باید از هنرمندان و رسانه‌ها برای پیشگیری و مقابله با کرونا در فضای مجازی بیشتر استفاده شود تا نفوذ و تأثیرگذاری اطلاع رسانی به خصوص در مورد کرونا افزایش یابد.

ناظمی همچنین به استفاده از ظرفیت رسانه‌های غیر رسمی تاکید کرد و افزود: باید از ظرفیت یاد شده برای توسعه همکاری‌های دولت و مردم استفاده کرد.

وی با اشاره به ضرورت توجه به اقشار آسیب پذیر جامعه در اعمال محدودیت‌های کرونایی در کنار توجه به اهمیت اجرای محدودیت‌ها، خاطر نشان کرد: باید در این وادی به محرومان و قشرهای آسیب پذیر توجه شود تا این اقشار لطمه نبینند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی همچنین بر نهادینه شدن پاسخگویی مدیران تاکید کرد و نقش رسانه‌ها و اصحاب فرهنگ و هنر را در این خصوص ممتاز دانست و افزود: پاسخگویی نهادهای مختلف در مقابل افکار عمومی باید هر چه بیشتر جدی گرفته شود تا کارآمدی و روزآمدی پاسخگو بودن اعتماد عمومی را افزایش دهد.

ناظمی ادامه داد: تنویر افکار عمومی توسط رسانه‌ها تعامل سازنده و همه جانبه بین مردم و مسؤولان و همین طور نهادهای مختلف ایجاد می‌کند و همکاری و مشارکت‌های مردمی خود را نشان می‌دهد.