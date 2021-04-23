کاهش فرزندآوری در کشور/ عدم مراجعه به مراکز درمان ناباروری

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اسماعیل اکبری، در ارتباط زنده تلفنی با برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما، تاکید کرد: در هیچ کجای دنیا طی ۷۰ سال گذشته سقوط موالید را به اندازه جمهوری اسلامی تجربه نکرده است.

وی افزود: تهدید کاهش و سقوط موالید به گونه‌ای بوده که در دهه‌های گذشته بارها از سوی مقام معظم رهبری به رؤسای جمهوری گوشزد شده است.

اکبری ادامه داد: در سال ۹۳ طرح‌های مؤثری بر اساس توصیه‌های رهبری مصوب و ابلاغ شد اما عملی از سوی مسئولین امر صورت نگرفت. علت این بی عملی را می‌توان کم آگاهی نسبت به اصل قضیه عنوان کرد در این راستا حتی دو دوره متوالی، مجلس نشین ها هم کاری نکردند.

وی با بیان اینکه مشکل ناباروری زوجین به شکل مساوی و ۵۰ درصد زنان و ۵۰ درصد مردان است، افزود: با گسترش مراکز درمان ناباروری موافق نیستم، زیرا در حال حاضر مراکز درمان ناباروری کشور سالانه ۲۰ مراجعه کننده هم ندارند و دلیل این رخداد فقط مسائل اقتصادی نیست.