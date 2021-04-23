 کشف بیش از ۲۱ کیلوگرم مواد مخدر در کبودراهنگ 

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مجید گلی اظهار کرد: اجرای طرح ارتقا امنیت اجتماعی به منظور افزایش سطح امنیت و احساس امنیت عمومی و کشف جرایم به عنوان یکی از مهمترین اولویت‌های مأموریتی و اجرایی در سال جدید در دستور کار پلیس شهرستان کبودراهنگ قرار دارد.

وی در ادامه افزود: در این راستا طی ۲۴ ساعت گذشته پلیس کبودراهنگ با انجام اقدامات اطلاعاتی و تدوین طرح انتظامی در راستای اجرای طرح‌های جامع منطقه‌ای، طرح ارتقا امنیت اجتماعی در حوزه‌های مختلف جرم را با استفاده از ظرفیت و توانایی یگانهای عملیاتی و اجرایی به مرحله اجرا درآورد.

فرمانده انتظامی شهرستان بهار اظهار کرد: از مهمترین دستاوردهای این طرح می‌توان به کشف ۲۱ کیلو و ۱۵۷ گرم انواع مواد مخدر صنعتی و سنتی و دستگیری ۶ نفر خرده فروش مواد مخدر اشاره کرد.

گلی توقیف یک خودرو در این رابطه و کشف ۳ دستگاه موتورسیکلت سرقتی و دستگیری ۳ سارق موتورسیکلت، کشف یک خودرو سرقتی و دستگیری ۱ سارق خودرو، دستگیری ۳ سارق منزل و کشف ۵ فقره سرقت از منزل، دستگیری یک سارق سیم کابل و کشف ۱۰۰ متر سیم و کابل فشارقوی، دستگیری ۳ نفر مجلوب فراری، دستگیری ۲ سارق مزارع و کشف تعداد قابل توجهی لوازم آبیاری و ادوات کشاورزی و همچنین کشف تعدادی قابل توجهی اقلام ممنوعه از دیگر نتایج این مرحله از اجرای طرح ارتقا امنیت اجتماعی عنوان کرد.

وی با تقدیر از تلاش کارکنان انتظامی، از شهروندان خواست با رعایت نکات پیشگیری از وقوع جرایمی مانند سرقت، نسبت به وقایع و اتفاقات پیرامونی و محیطی خود بی تفاوت نبوده و همواره موضوع مشارکت در تولید امنیت را مد نظر داشته باشند و هرگونه موارد مشکوک را از طریق سامانه ۱۱۰ با پلیس در میان بگذارند.