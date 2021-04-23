به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمد رضا شاهرخی امروز جمعه در جلسه آموزه‌هایی از قرآن کریم در سخنانی با بیان اینکه در جهان امروز با وجود پیشرفت‌های تکنولوژی، رفاه، آسایش و…، شاهد تهدید در حوزه مسائل اخلاقی هستیم، اظهار داشت: امروز ارتباطات صوتی و تصویری برای همگان میسر شده و با وجود این همه پیشرفت‌های شگرف، اما گستره و دامنه کجی‌ها، انحرافات و انحطاط اخلاقی هم به شکلی پیچیده شده و مانند جوامع و قرون گذشته نیست.

دنیای اسلام از توصیه‌های پیامبر فاصله گرفته است

وی، عنوان کرد: امروز از تکنولوژی، اختراعات و اکتشافات هم می‌شود در مسیر رشد، تعالی و ترقی استفاده کرد و هم می‌شود در مسیر ظلم، ستم، تخریب، مسائل غیر اخلاقی از آنها بهره و سو استفاده کرد.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان، تاکید کرد: برای اینکه ما بتوانیم از ابزار، اختراعات و… در مسیر درست استفاده کنیم، نیازمند این هستیم که اخلاق نبوی، علوی و فاطمی را در جامعه گسترش بدهیم.

حجت الاسلام شاهرخی با اشاره به اینکه انحطاط اخلاقی که جوامع امروز را در بر گرفته تنها محدود به چند کشور غربی نیست، بلکه مسائل ضد اخلاقی در میان دنیای اسلام هم رواج پیدا کرده و دنیای اسلام و مسلمانان هم تا حدودی از توصیه‌های اخلاقی پیامبر اسلام فاصله گرفته‌اند، افزود: گاهی به جای اینکه به توصیه و دستور پیامبر اسلام مسلمانان عمل کنند به خواسته‌ها و امیال خودشان عمل می‌کنند.

وی با بیان اینکه این امر باعث می‌شود که جوامع مورد تهاجم فرهنگی قرار بگیرند، تصریح کرد: عمل به توصیه پیامبر اسلام مشکلات جامعه اسلامی را حل می‌کند، هر مسلمانی می‌تواند به توصیه پیامبر عمل کند، البته مسلمانی که به آن باور و اعتقاد داشته و در عمل آن را به کار ببندد.

رفع آسیب‌های اجتماعی با عمل به توصیه‌های پیامبر

نماینده ولی‌فقیه در لرستان با بیان اینکه این امر موجب می‌شود که آسیب‌های فردی، اجتماعی و اخلاقی در جامعه اسلامی از بین برود و تحقق آن تنها اعتقاد و عمل می‌خواهد، بیان داشت: در این رابطه نیازی به هزینه و نصب بنر ندارد، نیاز به تشکیل جلسات، شورا و کمیسیون ندارد، نیاز به گردهمایی ندارد، همه ما مسلمانان پیامبر اسلام را کانون محبت می‌دانیم و به وجود پیامبر مهر می‌ورزیم، مرتب برای او صلوات می‌فرستیم و شفاعت ایشان را برای مسلمانان و خودمان از خدا درخواست می‌کنیم.

حجت الاسلام شاهرخی، ادامه داد: به توصیه پیامبر هم باید عمل کنیم، این توصیه می‌تواند آسیب‌های اجتماعی را از جامعه ما دور کند و در صورت ابتلاء می‌تواند آن را درمان کند.

وی با بیان اینکه پیامبر اسلام فرمودند: مسلمان آن کسی است که مسلمانان دیگر از زبان و دستش در سلامت و امان باشند، هر ضرر و آسیبی که وارد می‌شود یا از راه زبان است و یا از راه دست، دست کنایه از اقدام عملی است، مسلمان کسی است که اقدامی علیه مسلمان دیگر به عمل نیاورد و با زبانش به مسلمان دیگر ضرر نرساند.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان، گفت: اگر ما به همین یک توصیه پیامبر اسلام توصیه کنیم، مانع از آسیب‌های اجتماعی می‌شویم و این توصیه باعث می‌شود که حقوق اجتماعی شهروندان و افراد نسبت به یکدیگر رعایت شود.

ارتقای فرهنگی و معنوی جامعه در گرو عمل به توصیه‌های پیامبر است

حجت الاسلام شاهرخی، عنوان کرد: کسی که گران فروشی می‌کند، کسی که نظم اقتصاد را به هم می‌زند، اختلاس می‌کند، ایجاد تبعیض می‌کند، ایجاد اختلاف درون خانواده و… از راه زبان و عمل انجام می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه همین یک توصیه می‌تواند راه نجات برای جامعه اسلامی باشد، گفت: شکایاتی که به دفتر منصوب ولی فقیه می‌شود همه به یکی از این دو حالت بر می‌گردد، یا ادب در کلام و زبان از سوی یک نفر و طرفین رعایت نشده و یا کسی اقدامی خلاف قانون علیه دیگری انجام داده است، اینها همه به زبان، اقدام و رعایت نکردن حقوق اجتماعی بر می‌گردد.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان با تاکید بر اینکه وقتی محل نگهداری برخی حیوانات جای دیگری است وقتی وارد زندگی انسان می‌شوند با خودشان بیماری‌هایی دارند و به انسان سرایت پیدا می‌کنند، گفت: بشر امروز در پیشگیری و درمان برخی بیماری‌ها ناتوان است، چرا بی جهت حیوانی را وارد زندگی خود کنیم که هم به محیط آسیب بهداشتی می‌زند و هم رعایت حقوق اجتماعی نشده است، از جهت شرع و فقه نیز احکام مخصوصی که وجود دارد رعایت نمی‌شود.

حجت الاسلام شاهرخی، بیان داشت: مردم از چنین اتفاقاتی ناراحت هستند، امروز حتی دام‌های حلال گوشت نیز تحت نظر پزشک هستند، محل نگهداری دام حلال گوشت جای دیگری است تا چه رسد به حیوانات با وفایی که محل نگهداری آن درون منزل، پارک، خیابان و… نیست.

وی تاکید کرد: اگر به کلام نورانی پیامبر عمل کنیم خیلی از آسیب‌های اجتماعی، اختلافات درون خانواده، منازعات مالی و ملکی و… از جامعه از بین می‌رود.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان بیان داشت: باید نخبگان، فرهیختگان و… مضرات و آسیب‌های این گونه اقدامات را با زبان نرم، دلسوزی و… اعلام و اطلاع رسانی کنند و نیاز است که جامعه امروز ما خود را به پیامبر اسلام نزدیک کند تا بتوانیم به ارتقای فرهنگی، معنوی، منزلت‌های معنوی در خانواده، جامعه و… دست پیدا کنیم.