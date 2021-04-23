تشریح وضعیت دسترسی ایثارگران به واکسن کرونا/اولویت بندی جانبازان

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا عباسپور، با اشاره به برگزاری نشست ستاد مقابله با کرونا بنیاد شهید و امور ایثارگران، گفت: با توجه به شیوع مجدد بیماری کرونا این ستاد تصمیمات جدیدی اتخاذ کرد که توقف برگزاری کمیسیون‌های پزشکی به صورت حضوری، برپایی اردوهای فرهنگی، ورزشی و تفریحی و طرح سپاس و تکریم ایثارگران در مناطق قرمز از نظر کرونا برخی از این تصمیمات است.

وی افزود: مقرر شد که کمیسیون‌های پزشکی و انجام طرح سپاس و دیدار با ایثارگران در مناطق قرمز فعلاً به صورت آنلاین و تلفنی انجام شود.

عباسپور افزود: پذیرش ایثارگران مبتلا به بیماری کرونا در بیمارستان‌های ساسان و خاتم‌الانبیاء (ص) انجام می‌شود و به منظور جلوگیری از انتقال این بیماری به سایر بیماران جامعه ایثارگری، بیمارستان مصطفی خمینی ایثارگران، بیماران غیر کرونایی را پذیرش خواهد کرد.

وی همچنین در خصوص آخرین وضعیت تزریق واکسن کرونا برای جامعه ایثارگری گفت: در مرحله اول این طرح ۹ هزار نفر از جامعه ایثارگری شامل جانبازان دو چشم نابینا، ضایعه نخاعی، دو عضو قطع و بیشتر، جانبازان شدید شیمیایی و والدین چند شهید واکسن ویروس کرونا را دریافت کردند و در مرحله دوم نیز کار واکسیناسیون برای جانبازان ۵۰ تا ۷۰ درصد که حدود ۳۲ هزار نفر هستند در حال انجام است.