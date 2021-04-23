ازاعلام زمان غربالگری کلاس اولی ها تا چگونگی ثبت نام در مدارس خاص

خبرگزاری مهر -گروه جامعه: در هفته‌ای که در حال پشت سر گذاشتن آن هستیم خبرهایی در حوزه تعلیم و تربیت از اعلام زمان ثبت نام و غربالگری کلاس اولی ها تا پایان ثبت نام آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان و انتصاب جدید در آموزش و پرورش و خبرهایی از سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک به گوش رسید.

در این هفته در گزارشی از نسلی نوشتیم که نسلی که زبان محاوره‌اش را هم تغییر می‌دهد / دهه هشتادی‌های عزیز! نوشتیم که «این یک واقعیت است که دهه هشتادی‌ها دنیای دیگری دارند و به نظر می‌رسد مسیر دیگری را می‌پیمایند و فضای مجازی هم به کنارشان آمده و نوع گفتمانشان را تغییر داده است. این در روزهایی است که طبق گفته و هشدار متخصصان میزان گفتگو در خانواده‌ها پایین آمده است و حالا با شیوع کرونا و دوری نوجوانان از یکدیگر و فضای مدرسه مشکلاتشان، هیجاناتشان و بدخلقی هایشان هم افزایش چشمگیری داشته است.»

برزو نیک نژاد از معلمان با سابقه متوسطه در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: قطعاً دهه هشتادی‌ها متفاوت هستند. تفاوت نسلی قبلاً شاید هر ده سال بود اما الان یک تفاوت درون خود نسل‌ها هم دیده می‌شود.چهارچوب‌های فرهنگی اجتماعی این نسل تغییر کرده و زیر بار مسیر نسل‌های قبل نمی‌روند. مثلاً عموماً با درس خواندن مشکل دارند. شاید اگر ما هم بچه امروز بودیم دنبال درس خواندن نمی‌رفتیم و یا خانواده را راضی می‌کردیم که در زندگی مسیری دیگر برویم. این روزها ملاک‌ها و ارزش‌های دهه‌های گذشته که به نسل‌های جدید منتقل می‌شود به سرعت تغییر می‌کند. یک فاصله‌های زائدی هم میان نسل‌ها این دوره وجود دارد. ببینید من سعی می‌کنم حداقل علاقه‌ها یا موارد مورد بحث این نسل را بشناسم. من هم می‌دانم فلان خواننده رپ گزینه خوبی نیست اما وقتی سر کلاس درباره‌اش حرف می‌زنند من معلم باید او و موسیقی اش را بشناسم که حرف ما مبنایی داشته باشد. مثلاً این نسل خیلی وقت‌ها می‌گوید فلان کس را ما چه کار داریم رفتار اجتماعی‌اش چکونه هست یا اصلاً خلافکار است، ما موسیقی اش را دوست داریم مثلاً. نسل ما به هیچ وجهه نمی‌تواند شاخص‌های رفتاری یک فرد را مثلاً از لذت بردن از موسیقی آن فرد جدا نگه دارد. من سعی می‌کنم بتوانم وارد گفتگو شوم و بتوانم تأثیری بگذارم.

همچنین در میزگردی به مساله مهم آسیب های فضای مجازی پرداخیم و اما و اگرهای خیزش هوشمند نوجوانان در فضای رسانه رامورد بررسی قرار دادیم. در این میزگرد یکی از متخصصان به این اشاره کرد که «من با اقشار مختلف دانش‌آموزان در این سال‌ها در ارتباط بودم بخصوص در مقطع متوسطه دوم و با اطمینان می‌گویم که آنچه در زیر پوست مدارس رخ می‌دهد، با تصور عمومی تفاوت دارد. به طور مثال ما یکبار معلمی که روحانی بود، سر کلاس‌ها فرستادیم و از دانش‌آموزان خواستیم در حوزه مسائل نوجوانی و جنسی، هر سوالی دارند، بپرسند. در این راستا تعداد سوالات مکتوب بسیار زیادی را جمع کردیم. دو هفته پس از آن با والدین دانش‌آموزان جلسه گذاشتیم و سوالات دانش‌آموزان را مطرح کردیم. در آن جلسه انکار والدین اتفاق افتاد تا حدی که به ما گفتند «شما دروغ می‌گوئید» و حتی بحث‌های جدی درگرفت. یادمان باشد که این سوالاتی بود که دانش‌آموزان جرئت کرده بودند از یک روحانی بپرسند. اینکه دانش‌آموزان در چه فضایی تنفس می‌کنند و با چه کسانی مرتبط هستند، جای خود. این چیزی است که زیر پوست نوجوان در جریان است. آن وقت آنچه در رسانه‌ها مطرح می‌شود آن است که آموزش و پرورش مدام از رسیدن به حیات طیبه صحبت می‌کند درحالی‌که شاهد هستیم فاصله میدان تا صف چقدر زیاد است.» این تفاوت صف و میدان یعنی آنچه در سیاستگذاری ها به آن توجه می شود تا آنچه در کف میدان مدارس رخ می دهد بارها در گزارش های مختلف در خبرگزاری مهر مورد کاوش قرا گرفته است و بارها درباره عملکرد غیرموثر معاونت پرورشی در رسیدگی به آسیب های نوجوانی، مشاوره و انتقال آن به مسئولان نوشتیم.

روزهای داغ ثبت نام در آزمون ورودی مدارس خاص

مهلت ثبت نام و تکمیل فرایند ثبت نام متقاضیان شرکت در آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان تا امروز سوم اردیبهشت ماه تمدید شد و امروز برای دانش آموزان علاقه مند به شرکت در آزمون‌های ورودی دبیرستان‌های دوره اول و دوم متوسطه استعدادهای درخشان برای سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ تا ۲۵ فروردین آخرین روز است تا به سامانه azmoon.medu.ir برای ثبت نام مراجعه کنند.

قرار بر این است که امسال آزمون ورودی پایه هفتم روز ۲۰ خرداد و آزمون تکمیل ظرفیت پایه دهم نیز ۲۱ خرداد به صورت سراسری برگزار شود.

برای آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی نیز دانش آموزان تا ۷ اردیبهشت فرصت دارند

مسعود ثقفی، سخنگوی آموزش و پرورش شهر تهران چند روز پیش در جمع خبرنگاران گفت: مدارس نمونه دولتی فقط در پایه متوسطه دوره دوم است و متوسطه دوره اول آزمون نمونه دولتی ندارد. زمان برگزاری آزمون نمونه دولتی ۱۴۰۰/۴/۱۸ است.

به گفته وی در صورتی که ستاد کرونا استان تهران در زمان مربوطه مشکلی نداشته باشد، درتاریخ‌های مذکور آزمون‌ها برگزار خواهد شد. اما اگر به هر دلیلی ستاد کرونا استان تهران صلاح دیگری بداند امکان دارد که تاریخ‌ها تغییر کند.

درباره احتمال تعویق آزمون مدارس سمپاد تا کنون مسئولان اعلامی نکرده اند.

همچنین پس از تعویق های پیاپی در برگزاری المپیادهای علمی بالاخره در بهمن و اسفند برگزار شدند و این هفته سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان اسامی اعضای تیم‌های ملی المپیادهای علمی برای شرکت در رقابت‌های جهانی ۲۰۲۱ را اعلام کرد.

اما محمدرضا رزاقی مدیرکل امور شاهد و ایثارگران هم در خصوص ثبت‌نام مدارس شاهد اظهار کرد: پیرو جلسه ستاد مرکزی شاهد وزارت آموزش و پرورش، بازه زمانی ثبت نام پایه‌های ورودی اول ابتدائی، هفتم و دهم مشخص شد.

ثبت نام در پایه اول ابتدایی از اول تا ۲۵ خرداد ماه، پایه هفتم (دوره اول متوسطه) از ۲۲ خرداد ماه لغایت ۱۵ تیر ماه و پایه دهم (دوره دوم متوسطه) از اول تیر شروع و تا ۲۵ تیر انجام خواهد شد.

تسهیلاتی که اداره کل شاهد در جهت رفاه حال خانواده‌ها در امر ثبت نام فرزندانشان در شرایط کرونایی ارائه می‌دهد، اشاره و تصریح کرد: «خانواده‌ها می‌توانند با ورود به سامانه سجا به نشانیsaja.medu.ir نسبت به پیش ثبت نام فرزندان خود در پایه‌های اول ابتدایی، هفتم و دهم، اقدام نمایند.

پس از اتمام مهلت تعیین شده برای پایه‌های مختلف، دانش‌آموزانی که امتیاز لازم را کسب کرده‌اند پس از اطلاع رسانی که از طریق مدرسه صورت می‌گیرد، جهت ارائه مدارک و تکمیل مراحل ثبت نام به مدرسه مراجعه کنند.

مدیرکل امور شاهد و ایثارگران با تأکید بر اینکه ثبت نام در مدارس شاهد، فقط از طریق سامانه سجا به نشانیsaja.medu.ir انجام می‌شود، گفت: زمان پیش ثبت نام دانش آموزان میان پایه مدارس شاهد، از اول تا دهم مرداد به صورت حضوری در مدارس انجام خواهد شد.

سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک در پیچ و خم تشکیل در آموزش و پرورش

اوایل هفته مدیرکل مدارس و مراکز غیردولتی آموزش گفت: سال گذشته، اساسنامه سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک، تصویب و به دستگاه‌های مربوط ابلاغ شد؛ اما هنوز این سازمان در مجموعه آموزش و پرورش تشکیل نشده است.

مدیرکل مدارس و مراکز غیردولتی آموزش و پرورش در واکنش به برخی اظهارات مبنی بر اینکه پس از تصویب دستورالعمل سازمان تعلیم و تربیت کودک عملاً اداره مهدهای کودک به وزارت آموزش و پرورش انتقال یافته و مسئولیتی بر عهده دستگاه‌های دیگر نیست؛ گفت: بر اساس تبصره ۴ ماده ۵ اساسنامه، تا زمان ابلاغ مقررات و بخشنامه‌های جدید، کلیه مهدهای کودک، پیش دبستانی‌ها و سایر مراکز نگه‌داری کودکان در بخش دولتی، غیردولتی، عمومی و خصوصی که تحت هر عنوانی فعالیت می‌کنند طبق بخشنامه‌ها، مقررات و دستورالعمل‌های قبلی، به فعالیت خود، ادامه می‌دهند و پس از آن، استمرار فعالیت آنها بر اساس ضوابط و مقررات ابلاغی سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک، امکان پذیر خواهد بود.

اما اواخر هفته اولین نشست هیأت امنای سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک با حضور نمایندگانی از نهادهای تعیین‌شده در اساسنامه، در ساختمان مرکزی وزارت آموزش‌وپرورش برگزار شد.

وزیر آموزش و پرورش در این نشست گفت: حدود ۷ درصد کودکان در مهدکودک‌های تحت پوشش سازمان بهزیستی، ۷ درصد نیز در سایر مهدهای کودک و ۸۶ درصد باقیمانده در اختیار خانواده‌ها قرار داشته و تحت نظر آنان تربیت می‌شوند. آموزش‌وپرورش نمی‌تواند به‌سادگی از کنار این دوره حساس عبور کند، لذا باید شرایط به‌گونه‌ای باشد که هر خانه، نقش یک مهدکودک را ایفا کند و والدین هرکدام یک مربی باشند، بنابراین اگر تربیت کودکان در این دوره به‌خوبی انجام شود در آینده، جامعه بهتر و سالم‌تری خواهیم داشت.

وی تاکید کرد: مصمم هستیم در زمان تعیین‌شده از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی، سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک را تأسیس کنیم.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در این نشست بیان کرد: با ایجاد این سازمان، در دو دوره؛ سه‌ساله اول و سه‌ساله دوم، مسئولیت خطیری بر عهده آموزش‌وپرورش گذاشته شده است. دوره ۳ ساله اول، زمان تقویت خانواده‌ها، در شرایط پیچیده جامعه امروز است و دوره ۳ ساله دوم؛ موجب توسعه دایره آموزش رسمی کشور، شده است؛ بنابراین با تشکیل این سازمان، در آینده، به‌جای سخن گفتن از ۱۲ سال تحصیلی باید از ۱۵ سال تحصیلی سخن به میان آورد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین عاملی اظهار کرد: درخواست ما از دولت این است که بودجه بیشتری را برای تأسیس این سازمان تخصیص دهند.

از ثبت نام کلاس اولی ها تا غربالگری آنها و چگونگی ارزیابی کیفی توصیفی

اما رضوان حکیم زاده معاون آموزش ابتدایی نیز در این هفته درباره دستورالعمل ارزشیابی دوره ابتدایی گفت: نظام ارزشیابی که بر اساس اقتضائات هر دوره تحصیلی تدوین شده، این هفته برای مدارس ارسال خواهد شد.

که این دستورالعمل اواخر هفته اعلام شد دستورالعمل نحوه برگزاری ارزشیابی پیشرفت تحصیلی تربیتی سال ۱۴۰۰_۹۹

حکیم زاده تاکید کرد که ۳۱ اردیبهشت پایان زمان آموزش در دوره ابتدایی است و معلمان فرصت دارند تا ۱۰ خرداد نتایج ارزشیابی نهایی دانش آموزان را ثبت کنند.

حکیم زاده همچنین با تاکید بر تضمین کیفیت آموزش در پایه اول و دوم نیز بیان کرد: با نظارت مدیر مدرسه ارزیابی عملکردی از درس ادبیات فارسی انجام می شود که در مناطق قرمز، زرد و نارنجی این مهم به صورت مجازی انجام می شود. برای پایه ششم ابتدایی ارزیابی عملکرد دروس ادبیات فارسی، ریاضی و علوم مورد تاکید ما هست.

به گفته وی ابلاغ ستاد ثبت نام مدارس صادر شده است و امسال مسئولیت ستاد ثبت نام مدارس با معاونت ابتدایی است. تا هفته دوم اردیبهشت دستورالعمل ثبت نام را ابلاغ و نهایی می کنیم.

معاون آموزش ابتدایی در پاسخ به اینکه اگر وضعیت کرونا به همین شکل تداوم یابد آموزش ها در فضای مجازی ادامه می یابد؟ گفت: فضای مجازی انتخاب ما نبود، اجبار بود و ما تصمیم نگرفتیم به سراغ فضای مجازی برویم. این بحران ایجاد شد و واکنش ما در قبال آن خوب بود. متناسب با اقتضائات درباره نحوه آموزش در اول مهر ۱۴۰۰ تصمیم می گیریم. امید است تا مهرماه، مشکلات رفع شده باشد. اما اگر همچنان درگیر بحران بیماری باشیم پیش بینی کردیم کار را در بستر فضای مجازی ادامه دهیم و از بسترهای مکمل استفاده کنیم اما اگر کرونا نباشد تاکید ما بر آموزش حضوری است و مایلیم برای تنوع یادگیری و غنی سازی آن، از فضای مجازی به عنوان مکمل استفاده کنیم

همچنین وی در گفتگویی دیگر اعلام کرد که شروع غربالگری کلاس اولی‌ها از اوایل خردادماه است.

انتصاب جدید در آموزش و پرورش

در حالیکه از ابتدای سال هر هفته یک انتصاب در آموزش و پرورش صورت می گیرد در جدیدترین خبر اعلام شد که طی حکمی از سوی وزیر آموزش و پرورش زهرا پناهی روا به عنوان مشاور امور زنان وزیر آموزش و پرورش منصوب شد. پیش از این فرحناز مینایی پور از سال ۱۳۹۶ عهده دار این مسئولیت در آموزش و پرورش بود.

آموزش و پرورش و چند خبر دیگر

اما خبر قابل تامل دیگر در این هفته خبری بود که رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی داد مبنی بر برگزاری اولین جشنواره تصویرگری جلد کتاب های درسی. یکی از چالش های آموزش و پرورش در این سال ها قطعاً کتاب های درسی است، از طراحی جلد و تصویرگری های داخل کتاب ها تا نقدهایی بر محتوا و حذف و اضافات کتاب های درسی.

همچنین در این هفته رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی بر ضرورت تعیین تکلیف متمم برنامه‌های راهنمای درسی تا پایان خردادماه ۱۴۰۰ تأکید کرد.

همچنن از خبرهای دیگر این هفته در حوزه فرهنگیان می توان به اعلام جزئیات برگزاری نخستین جشنواره «معلمان مؤلف» اشاره کرد.

همچنین در حوزه مدرسه سازی باز هم خیرین مدرسه ساز خبرساز شدند و طرح آجر به آجر بار دیگر مورد تاکید قرار گرفت. رئیس جامعه خیّرین مدرسه ساز بابیان اینکه تعهدات خیرین مدرسه ساز در سال ۱۳۹۹ به ۳,۰۰۰ میلیارد تومان رسید، گفت: هموطنان نیکوکار می‌توانند با پیوستن به طرح «آجر به آجر» در مدرسه سازی مشارکت کنند.

همچنین رئیس سازمان برنامه و بودجه در نشست صمیمانه با جمعی از خیّرین مدرسه‌ساز، از تلاش برای افزایش اعتبارات ردیف مشارکت خیرین مدرسه ساز در سال جاری، خبر داد.