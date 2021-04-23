تزریق ۱۶ هزار دز واکسن کرونا در کرمانشاه

ابراهیم شکیبا ظهر امروز در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: تاکنون هفت محموله واکسن کرونا وارد استان کرمانشاه شده و ۱۶ هزار دز واکسن کرونا در این استان تزریق شده است که بیش از ۷۰ درصد کادر درمان واکسینه شده‌اند.

وی با اشاره به ادامه طرح واکسیناسیون کرونا در کرمانشاه، افزود: در حال حاضر کار واکسیناسیون برای کادر بهداشت و درمان، سالمندان، جانبازان بالای ۵۰ درصد و اعضای نظام پزشکی استان کرمانشاه در حال انجام است.

معاون بهداشت و خدمات بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تصریح کرد: اولویت بندی واکسیناسیون بر اساس دستور العمل وزارت بهداشت است و بازرسان بهداشت و درمان بر انجام واکسیناسیون نظارت دارند و اسامی افراد بر اساس کارت نظام پزشکی و معرفی نامه به اکیپ‌های واکسیناسیون تحویل داده می‌شود.

وی ادامه داد: تب، لرز، بدن درد از علائم واکسن کرونا است که نشان دهنده فعالیت سیستم ایمنی بدن و اثر بخش بودن آن است.

شکیبا ادامه داد: با مصرف مایعات گرم و گرم نگه داشتن بدن بعد از واکسیناسیون می‌توان این علائم را طی ۲۴ تا ۴۸ ساعت از بین برد.