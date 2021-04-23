دبیر کل AFC حق اعطا و سلب میزبانی ندارد

به گزارش خبرنگاری مهر، غلامرضا رفیعی مشاور حقوقی فدراسیون فوتبال درباره شکایت این فدراسیون به دادگاه عالی ورزش برای تغییر محل میزبانی مسابقات تیم ملی کشورمان، گفت: کسی نمی‌تواند موفقیت دعوی را تضمین کند. ما از حق قانونی خود استفاده کردیم. ۱۰ روز فرصت باقیمانده روز دوشنبه به اتمام می‌رسد. آنها هنوز قاضی را انتخاب نکرده‌اند و فکر می‌کنم ظرف دو سه روز آینده انتخاب بشود. دادگاه عالی ورزش هم باید سر داور را انتخاب کند. اگرچه رسیدگی بنا به درخواست کنفدراسیون به صورت عادی است اما امیدوار هستیم خیلی بیش از آنکه طول بکشد تصمیم گیری شود.

رفیعی درباره اینکه ممکن است دادگاه CAS میزان ضرر یکی از طرف‌ها را در اعلام رای خود لحاظ کند، تصریح کرد: برای اینکه CAS اعلام به پذیرش دستور موقت یک رای کند سه شرط لازم است. اول اینکه خسارتی که به شاکی وارد می‌شود غیر قابل جبران باشد. دوم اینکه دلایل کافی برای شکایت شاکی وجود داشته باشد. بحث متضرر شدن هم می‌تواند تا حدودی مبنای CAS باشد ولی نه لزوماً.

مشاور حقوقی فدراسیون فوتبال خاطرنشان کرد: هنوز دادگاه CAS تصمیمی برای دستور موقت و اصل رای نگرفته است. منتظر هستیم در هفته جاری انجام بشود چرا که دبیر کل کنفدراسیون فاقد اختیار برای سلب و دادن میزبانی است.

رفیعی در پاسخ به این سئوال که آیا مدارک کافی برای اثبات عدم اختیار دبیر کل AFC دارید؟ گفت: آنچه برای ما مسجل شده همین است. خود دبیر کل برایمان نامه‌ای فرستاده و اعلام کرده این تصمیمی است که توسط دبیرخانه گرفته شده است. در این نامه گفته نشده که تصمیم در کمیته مسابقات گرفته شده است. در واقع بحث میزبانی ایران شبیه به بحث میزبانی‌های لیگ قهرمانان آسیا نیست.

وی افزود: چند سال پیش دبیر کل تصمیمی گرفت که در صلاحیتش نبود و آن تصمیم ابطال شد. شباهت‌هایی بین دعوای ما با این مورد وجود دارد. دبیر کل فاقد اختیار قانونی برای این تصمیمات است. فدراسیون ایران از ابتدا با این موضوع مخالفت کرده است. ضمن اینکه اجماعی بین کشورهای گروه سوم (ایران، عراق، بحرین، کامبوج و هنگ کنگ) رخ نداده است. اگر همه کشورها رضایت می‌دادند که بحرین میزبان شود، امکانش بود اما ایران رضایت نداد. ایران در سه مسابقه برگشت میزبان بود و حتی حاضر شد علاوه بر دیدارهای خودش، میزبان سایر مسابقات گروه سوم هم بشود.

رفیعی که با برنامه ورزش و مردم گفتگو می‌کرد، در پاسخ به این سئوال که چه رایی صادر شود فدراسیون فوتبال برنده خواهد بود؟ اظهار کرد: مهمترین نکته این است که دستور موقت چیست. امیدواریم دستور موقت ما پذیرفته شود. اگر نشود خواهان ابطال رای و تصمیم دبیر کل هستیم.

وی درباره احتمال تغییر تاریخ بازی‌های تیم ملی فوتبال به خاطر این شکایت، یادآور شد: بستگی به این دارد که رای نهایی در چه تاریخی صادر شود.

مشاور حقوقی فدراسیون فوتبال در پایان در خصوص اینکه آیا به تغییر رای AFC خوشبین است، گفت: می‌دانیم مقابل آنچه تضییع حقوق ما است از پتانسیل‌های حقوقی موجود استفاده کردیم. بدون امید این تصمیم را نگرفتیم. باید به خدا توکل کنیم.