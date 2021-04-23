۲۰۹۹ بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شد / مرگ ۳۵ نفر

به گزارش خبرنگار مهر، آرش نجیمی ظهر جمعه در جمع خبرنگاران با اشاره به آخرین وضعیت شیوع کرونا در استان اصفهان به جز منطقه کاشان اظهار داشت: طی ۲۴ ساعت اخیر پنج هزار و ۲۴۳ بیمار مشکوک به کرونا به مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مراجعه کرده‌اند.

وی با بیان اینکه از این تعداد دو هزار و ۹۹ بیمار جدید مبتلا به کرونا در مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان شناسایی شده است، ابراز داشت: ۴۰۹ نفر از این بیماران در این مراکز درمانی بستری شده‌اند.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: همچنین طی ۲۴ ساعت اخیر ۳۳۲ بیمار بهبود یافته کرونا از مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ترخیص شده‌اند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر دو هزار و ۵۰۵ بیمار مبتلا به کرونا در مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بستری هستند، ادامه داد: از این تعداد ۳۹۰ نفر در بخش مراقبت‌های ویژه نگهداری می‌شوند.

نجیمی افزود: همچنین طی ۲۴ ساعت اخیر ۳۵ بیمار مشکوک به کرونا در مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان جان خود را از دست داده‌اند که تست ۲۱ نفر از آنها مثبت بوده است.