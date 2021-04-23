مراسم سالروز وفات حضرت خدیجه کبری (س) در گناوه مجازی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه گناوه پیش از ظهر جمعه در این برنامه با آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه مسلمانان در ماه ضیافت الهی و تسلیت وفات بانوی بزرگ اسلام، ام المومنین، حضرت خدیجه کبری (س) اظهار داشت: همه ماهها و ایام از آن خداست اما برخی زمانها و مکانها دارای قداست خاص و مورد عنایت و عظمت است و ماه مبارک رمضان یکی از زمانها که از قداست خاصی نزد خداوند برخوردار است.
حجت الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی افزود: ماه رمضان ماه پر خیر برکت است که قلبهای و دلهای زنگار خورده ما را با آب توبه میشوید و از سوی دیگر ماه مبارک رمضان گناهان را میسوزاند.
امام جمعه گناوه افزود: در فرمایش پیامبر گرامی اسلام (ص) آمده که ماه مبارک رمضان ماه پاک کننده گناهان است و لذا رمضان ماه مغفرت، رحمت و ماه اجابت دعا است.
وی با اشاره به اهمیت تلاوت قرآن در این ماه مبارک گفت: رمضان ماه انس با قرآن و مأنوس شدن با کتاب الهی و تلاوت کلام الله است و لذا به تعبیر روایتی از امام رضا (ع) فرمودند هر چیزی بهاری دارد و بهار قرآن ماه رمضان است.
حجت الاسلام رکنی حسینی تصریح کرد: امام رضا (ع) فرمودند اگر کسی در ماه مبارک رمضان یک آیه از قرآن تلاوت کند مانند ختم کامل در غیر ماه مبارک رمضان است.
وی بیان کرد: قرآن انیس و شفیع است و خداوند در قرآن میفرماید ما قرآن را نازل کردیم که شفا و رحمت بر بندگان است و اگر بخواهیم مورد رحمت الهی قرار بگیریم یکی از عوامل گوش دادن قرآن هنگام تلاوت کلام الله است.
وی ادامه داد: ماه رمضان فرصتی است تا قرآن را هر چه بیشتر در خانههای خود تلاوت کنیم و امیرالمومنین علی (ع) فرموند خانهای که در آن قرآن تلاوت شود دارای ویژگیهایی است و زیاد شدن برکت و خیر، حضور ملائکه در آن خانه، دور شدن شیاطین از آن جمله است.
امام جمعه گناوه با تسلیت وفات حضرت خدیجه (س) اظهار داشت: حضرت خدیجه کبری (س) حق بسیار بزرگی بر گردن اسلام و مسلمین دارد و اگر فداکاریها و تلاشهای و مجاهدتهای ایشان قبل و بعد از بعثت در کنار پیامبر گرامی اسلام (ص) نبود شاید امروز آثاری این چنین از اسلام و قرآن باقی نمیماند.
وی گفت: این بانوی بزرگوار اسلام اولین زنی بودند که به پیامبر اکرم (ص) ایمان آورد و زمانی که پیامبر به یاد ایشان میافتاد ناراحت میشدند و فرمودند: «زمانی که همه مرا تکذیب میکردند او مرا تصدیق میکرد، زمانی که مردم از مال خود نسبت به من پیامبر دریغ میکردند او مال خود را در طبق اخلاص در اختیار ما گذاشت.»
امام جمعه گناوه یادآور شد: همه باید از زندگی آن حضرت درس بگیریم و سیره و روش ایشان را سرلوحه و سرمشق زندگی خود قرار دهیم و در زندگی خود پیاده کنیم.
قرائت قرآن مجید و اذان و بیان احکامی از ماه رمضان از دیگر بخشها در این مراسم معنوی بود.
این مراسم در قالب ویژه برنامههای تدارک دیده شده ماه مبارک رمضان با عنوان «زلال احکام» و «نغمههای عاشقانه» از سوی شورای هیئتهای مذهبی، اداره تبلیغات اسلامی و ستاد نماز جمعه گناوه برگزار شد.
ویژه برنامههای «زلال احکام» و «نغمههای عاشقانه» به مناسبت ماه مبارک رمضان هر شب به صورت مستقیم از طریق فضای مجازی برای علاقمندان پخش میشود.
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