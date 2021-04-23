اسیدپاشی به یک دختر دانشجوی مسلمان در آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ان بی سی نیوز، پلیس نیویورک در جستجوی مردی است که با پاشیدن اسید به صورت یک دختر دانشجوی مسلمان، آسیب جدی به وی رسانده است.

«نافعه اکرام» که پاکستانی‌الاصل و دانشجوی پزشکی است؛ ۲۱ سال سن دارد. او حدود ۱۵ روز پیش، در حالی که با مادر خود مشغول قدم زدن در خیابان بود مورد حمله قرار گرفت.

پلیس برای پیدا کردن مظنون مبلغ ۱۰ هزار دلار جایزه تعیین کرده است.

گفته می‌شود جراحاتی که اسید بر روی دستان، گردن و صورت این دختر مسلمان ایجاد کرده بسیار شدید است و ممکن است به نابینایی او منجر شود.