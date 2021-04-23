به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمدعلی آل هاشم ظهر امروز جمعه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه دوقطبی مهم انتخابات ۱۴۰۰، دوقطبی رأی دادن و رأی ندادن است، افزود: مشارکت اندک در انتخابات، اردوگاه دشمن را برای تشدید فشارها و نتیجه‌بخش کردن تهدیدات امیدوار می‌کند.

امام جمعه تبریز ادامه داد: واقعی‌ترین دوقطبی‌ها در ماجرای انتخابات ۱۴۰۰، دوقطبی ایران و ضدایران است.

آل هاشم سپس در خصوص مذاکرات ۱+۴ با بیان اینکه حضور موذیانه آمریکا در حاشیه نشست وین، بدین خاطر است تا با گذر زمان به اشکال مختلف در نشست ورود کند، افزود: آنها تلاش می‌کنند ۱+۴ را تبدیل به ۱+۵ کنند.

وی ابراز داشت: پیوند زدن سیاست خارجی به انتخابات، باعث می‌شود دیگر مسائل مهم و حیاتی کشور که نیاز به تمرکز و توجه به آن است، دیده نشده و هیچ‌گاه حل نشوند.

امام جمعه تبریز به تحرکات ناشیانه دولت غرب گرای اوکراین برای سوء‌استفاده‌های سیاسی از سقوط هواپیمای اکراینی اشاره کرد و گفت: این تحرکات ناشیانه اوکراین برای سوء‌استفاده‌های سیاسی عوایدی برای او نخواهد داشت.

وی با اشاره به برکات ماه مبارک رمضان افزود: روزه داری فقط دهان خود را از خوردن و آشامیدن فرو بستن و هرچه به زبان می‌آید گفتن و هرآنچه را دیدن و غیبت و بهتان و دروغ شنیدن نیست، بلکه باید تمامی اعضا و جوارح انسان روزه باشد. ماه مبارک رمضان باعث نشود که انسان زود عصبانی شده و در خانه و جامعه بدخُلقی کند.

وی به نقش سپاه در برچیدن طومار گروه‌های تجزیه طلب نیز اشاره کرد و گفت: نقش سپاه در جنگ تحمیلی هشت ساله، امنیت پرواز، جنگ اقتصادی و جنگ نرم با دشمن و رشادت‌های سپاه سربلند در مهار فتنه منطقه‌ای و پیروزی در مقابل آمریکا و گروه‌های تکفیری نباید فراموش شود.

وی با تسلیت وفات همسر باوفای رسول الله صل‌الله‌علیه‌وآله، بزرگ بانوی اسلام، حضرت خدیجه (س) ادامه داد: حضرت خدیجه همسر، هم‌سِرّ، صدف کوثر پیامبر اسلام و مادر امت اسلام بود.

آل هاشم گفت: در راه خدا انفاق کردن و به فقرا رسیدن از بهترین صفات هستند. انفاق در راه خدا تنها مالی نیست و اهدای عضو افراد مرگ مغزی هم نوعی انفاق است.

وی سپس گفت: امام حسن مجتبی (ع)؛ الگوی نفاق‌ستیزی و هوشیاری بودند.