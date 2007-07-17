یک فوریت طرح تشکیل شورای راهبردی مطالعات و پژوهش های شهرداری تهران رای نیاورد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد علی نجفی عضو کمیسیون برنامه و بودجه امروز در بیست و سومین جلسه شورای شهر تهران در مورد یک فوریت طرح تشکیل شورای راهبردی مطالعات و پژوهش های شهرداری تهران گفت: اینکه این طرح به صورت یک فوریت و بدون زمان کافی برای بررسی به تصویب برسد، مناسب نیست بنابراین باید یک فوریت بررسی این طرح حذف شود.

وی افزود: بهتر است طرح کمتری ارائه کنیم و به جای آن، کارهای کارشناسی و چکش کاری بیشتری بر روی طرح ها صورت گیرد.

خادم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر گفت: سیاستگذاری از وظایف شورا است و چکش کاری به اندازه کافی در کمیسیون برنامه و بودجه صورت می گیرد اما اگر منظور چکش کاری توسط شهرداری است ، برای بررسی مفاد آن از شهرداری نیز می خواهیم که بررسی بیشتری کند.

وی افزود: بالغ بر 30 میلیارد تومان پروژه مطالعاتی مختلف تعریف شده که باید این پروژه ها جهت گیری داشته باشند و نباید هر مجموعه برای خودش کار کند.

در ادامه این جلسه معصومه ابتکار، عضو کمیسیون توسعه و عمران شورای شهر گفت: پروژه های مطالعاتی باید سازمان دهی، اولویت بندی و نظارت شوند تا اطمینان از کاربردی بودن مطالعات در حال انجام در شهر تهران، حاصل شود.

وی افزود: اینکه شورا برای خودش شورای راهبردی مطالعات و پژوهش های شهرداری را تشکیل دهد، در شأن شورای شهر نیست بلکه شورای شهر باید شهرداری را مکلف و ملزم کند تا راهکار و طرحی برای هماهنگی و نظارت برای انجام طرحهای مطالعاتی تعریف شود.

احمد مسجد جامعی رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران نیز گفت: پژوهش ها جزء حیاط خلوت شهرداری نیست و اعتبارات پژوهشی باید به صورت بهینه مصرف شود.

وی با بیان اینکه باید بر پژوهش ها نظارت صورت گیرد، اظهار داشت: پژوهش نیاز به توجه بیشتری در شهرداری دارد .

رسول خادم در ادامه این جلسه گفت: مشکلی برای ضرورت یک فوریتی بودن این طرح وجود ندارد بنابراین با وجود اینکه نمی خواهیم کار عقب بیافتد ، تابع نظرات همه هستیم و اگر همه به یک فوریتی نبودن این طرح رای دهند، می پذیریم.