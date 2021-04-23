رامبد جوان از توقف ضبط «خندوانه» تا کنترل پیک کرونا خبر داد

به گزارش خبرنگار مهر، رامبد جوان مجری و کارگردان برنامه «خندوانه» از مردم دعوت کرد تا به تماشای برنامه امشب سوم اردیبهشت بنشینند که بدون تماشاگر ضبط شده است.

وی همچنین اعلام کرد که برای حفظ سلامتی عوامل و تماشاگرها تا کنترل شدن پیک کرونا، خندوانه ضبط جدیدی ندارد.

چندی پیش یکی از رسانه‌ها از توقف ضبط خندوانه خبری منتشر کرده بود که توسط رامبد جوان تکذیب شد در این مدت خندوانه از عوامل خود به عنوان تماشاگران حاضر در صحنه استفاده کرد با این حال به نظر می‌رسد در شرایط پیک کرونا رامبد فعلاً ترجیح داده است که ضبط برنامه به طور کامل متوقف شود.

خندوانه از زمان نوروز ۱۴۰۰ سه شب در هفته روی آنتن شبکه نسیم رفت و حالا بعد از یک ماه پخش ضبط جدیدی انجام نخواهد شد.