بایدن به انگلیس و بلژیک سفر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کاخ سفید از تصمیم جو بایدن رئیس جمهور آمریکا برای سفر به انگلیس و بلژیک در ماه میلادی آینده (ژوئن) خبر داد.

این نخستین سفر خارجی بایدن بعد از تحویل گرفتن قدرت در ۲۰ ژانویه (اول بهمن ۹۹) است.

هدف از این سفر، تاکید آمریکا بر احیای رابطه فراآتلانتیکی است که در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ تضعیف شده بود.

قرار است بایدن در بازه زمانی ۱۱ تا ۱۳ ژوئن (۲۱ تا ۲۳ خرداد) برای شرکت در نشست جی ۷ به انگلیس برود.

سپس او در ۱۴ ژوئن (۲۴ خرداد) برای حضور در نشست سران ناتو، راهی بروکسل می‌شود.