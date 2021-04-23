۵۹۳ خودرو و ۴۰۳ منزل مسکونی در اصفهان آتش گرفت

فرهاد کاوه آهنگران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آمار فراوانی حوادث در سال گذشته اظهار داشت: مهار و نجات حیوانات بیشترین فراوانی را در بین حوادث سال ۹۹ با ۹۱۱ مورد به خود اختصاص داده است.

وی با بیان اینکه محبوس شدن فرد در اماکن رتبه بعدی حوادث را شهر اصفهان در سال گذشته به خود اختصاص داده است، تصریح کرد: این حوادث ۷۳۵ مأموریت نیروهای امداد و نجات آتش نشانی اصفهان را شامل شد.

۷۲۶ شهروند اصفهانی در آسانسور حبس شدند

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری با بیان اینکه ۷۲۶ مورد محبوس شدن در آسانسور نیز در سال گذشته به ستاد فرماندهی آتش نشانی اصفهان گزارش شد، ابراز داشت: تصادفات شهری نیز ۶۸۰ مورد از مأموریت‌های آتش نشانی را به خود اختصاص داد.

وی با بیان اینکه رؤیت مار با ۴۱۵ مورد عملیات دیگر حوادث با فراوانی بالا در اصفهان در سال گذشته بوده است، ادامه داد: ۳۳۲ مورد نیز گیرکردن حلقه در انگشت شهروندان را داشتیم که نیروهای آتش نشانی برای امدادرسانی اعزام شدند.

۴۱۰ درخت آتش گرفت

کاوه آهنگران در خصوص امدادرسانی در بخش حریق توسط نیروهای آتش نشانی اصفهان در سال گذشته نیز اضافه کرد: یک هزار و ۹۴۰ مورد حریق ضایعات در این بازه زمانی گزارش و امدادرسانی شده است.

وی ادامه داد: همچنین در سال گذشته ۵۹۳ مورد حریق خودرو داشتیم و ۴۱۰ مورد نیز درخت و فضای سبز و ۴۰۳ مورد نیز منزل مسکونی داشته‌ایم.