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۳ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۲۱:۲۳

در تاریخ ۴ خرداد؛

سران اتحادیه اروپا درباره روسیه نشست برگزار می کنند

سران اتحادیه اروپا درباره روسیه نشست برگزار می کنند

بروکسل در تاریخ چهارم خرداد میزبان نشست سران اتحادیه اروپا با هدف بررسی مسائلی چون نوع رابطه با روسیه است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سران اتحادیه اروپا قرار است در تاریخ ۲۵ ماه میلادی می (۴ خرداد) در بروکسل گردهمایی برگزار کنند.

محورهای این نشست، مبارزه با تغییرات اقلیمی، بیماری کرونا و رابطه با روسیه عنوان شده است.

این روزها اتحادیه اروپا به جانبداری از اوکراین، رابطه چندان خوبی با دولت مسکو ندارد.

با افرایش تنش ها میان دولت کی یف و جدایی طلبان شرق اوکراین، روسیه حضور نظامی خود را در مرز با این کشور تشدید کرد.

این در حالی است که امروز روسیه دستور عقب نشینی از منطقه مرزی را صادر کرد و از آمادگی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور برای دیدار با همتای اوکراینی خبر داد.

کد مطلب 5195979
مریم خرمایی

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