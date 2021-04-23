به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین رضا نوری شب جمعه در دیدار با فعالان دانشجویی خراسان شمالی که در مصلی بجنورد برگزار شد، اظهار کرد: جلسات دانشجویی باید ادامه‌دار باشد زیرا این جلسات باعث هم افزایی بیشتر و تشکیل قرارگاه فرهنگی و دانشجویی خواهد شد.

نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی با اشاره به تعطیلی مراسم مذهبی و دانشجویی در دانشگاه‌ها گفت: کرونا یک ویروس بی رحم است و صدمات روحی و جسمی و مالی فراوانی به دنبال دارد لذا باید پروتکل‌ها را به صورت کامل رعایت کنیم.

وی افزود: دانشجویان انقلابی باید بیش از دیگران این پروتکل‌ها را رعایت کنند و از مجموعه‌هایی که توجهی به رعایت مسائل بهداشتی ندارند مطالبه جدی داشته باشند زیرا جان مردم اهمیت دارد.

حجت الاسلام نوری ذات دانشجو را مطالبه‌گر دانست و گفت: این دانشجو وظایفی دارد که نخستین آن توجه ویژه به درس است زیرا ما افرادی مانند شهید احمدی روشن و شهید چمران می‌خواهیم تا در آینده کشور نقش ایفا کنند.

امام جمعه بجنورد تهذیب نفس را دومین وظیفه دانشجو به شمار آورد و بیان داشت: رشد علمی بدون تهذیب نفس باعث ایجاد فساد خواهد شد لذا از اکنون که مسئولیتی ندارید نفس خود را پرورش دهید.

وی نقد کردن را یکی از ویژگی‌های دانشجویان دانست و عنوان کرد: انتقاد باید جنبه اصلاحی داشته باشد و از تخریب پرهیز کنیم.

حجت الاسلام نوری ادامه داد: باید دانشجویان سعی کنند تا گفتمان‌ها و فعالیت مسئولان را نقد کنند و توجهی به شخصیت آنها نداشته باشند.

وی در انتها با اشاره به لزوم شکل‌گیری کار تشکیلاتی بیشتر در استان گفت: نباید به صورت جزیره‌ای عمل کرد زیرا باعث کاهش توان می‌شود.