هيچ نوع استعفايي پذيرفتني نيست

وزير كشور در نامه اي خطاب به استانداران سراسر كشور تأكيد كرد: هر گونه اقدام و پيگيري براي دفاع از حقوق مردم و تأكيد بر قانونمداري بايد با حفظ آرامش و انجام دقيق وظايف قانوني و پيشبرد روند اجرايي امور انجام پذيرد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور، حجت الاسلام والمسلمين موسوي لاري در اين نامه با اشاره به گزارشات واصله مبني بر تصميم برخي از معاونان محترم سياسي، امنيتي و فرمانداران بر استعفاء از سمت خود يادآور شد كه با توجه به حساسيت امر انتخابات هيچ نوع استعفائي مورد پذيرش واقع نخواهد شد.