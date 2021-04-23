بازیکنان تراکتور هم قسم شده اند هر سه بازی دوربرگشت را پیروز شوند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تیکدری شامگاه جمعه بعداز پیروزی تیم تراکتور برابر نیروی هوایی عراق در نشست خبری در الشارجه امارات گفت: در بازی اول در حالی که می‌توانستیم برنده باشیم مساوی کردیم. در بازی بعد هم بدشانسی آوردیم. در این بازی اما تمرکز بیشتری داشتیم و توانستیم گل بزنیم و به جدول برگردیم.

وی سپس با بیان اینکه خوشحالم که توانستیم سه امتیاز مهم این بازی را بگیریم، گفت: برای برد در سه بازی برگشت هم قسم شدیم.

تیکدری ادامه داد: امروز پیروزی شیرینی کسب کردیم، خیلی زودتر از این می‌توانستیم این کار را انجام دهیم.

بازیکن تراکتور ایران افزود: تلاش می‌کنیم نماینده شایسته‌ای برای فوتبال کشورمان باشیم و بتوانیم صعود کنیم، امیدوارم روند خوب خودمان را در دو بازی بعدی هم داشته باشیم و موفق شویم که صعود کنیم.

وی افزود: باید سه امتیاز دیدارهای بعدی را کسب کنیم و موفق شویم.

تیم تراکتور موفق شد مقابل نیروی هوایی عراق به پیروزی برسد و شانس صعود خود را افزایش دهد.

شاگردان رسول خطیبی شامگاه جمعه مقابل نیروی هوایی عراق به پیروزی یک بر صفر دست یافتند. تک گل تیم تراکتور را مهدی تیکدری در دقیقه دو به ثمر رساند.

تراکتور با این پیروزی ۶ امتیازی شد و شانس خود را برای صعود از گروه افزایش داد.