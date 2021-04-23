هجومی و مالکانه بازی کردیم/ باید برای دو دیدار آینده آماده شویم

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی گل‌محمدی در نشست خبری پس از پیروزی چهار بر صفر پرسپولیس مقابل گوا در هفته چهارم گروه E لیگ قهرمانان آسیا گفت: فکر می کنم بازی خیلی خوبی را از طرف تیم ما دیدیم. توانستیم با تمرکز خوب بدون اینکه حتی یک موقعیت به تیم حریف بدهیم نتیجه خوب بگیریم. بازی کاملاً هجومی با مالکیت بالا را به نمایش گذاشتیم.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس درباره عملکرد گوا هند تاکید گرد: انتظارات از این تیم زیاد است. آنها مردانه جنگیدند و جوانمردانه بازی کردند. فکر می کنم پیروزی حق پرسپولیس بود که با استفاده از موقعیت های خوبی که خلق کردند نتیجه خوبی هم به دست آوردند.

گل محمدی در پایان گفت: جا دارد به هواداران تیممان تبریک بگوییم و باید خودمان را برای بازی بعد با الوحده آماده کنیم.