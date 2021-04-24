خطر ویروس هندی در مرزهای شرقی/ لغو طرح ترافیک در تهران از یکشنبه

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رئیسی، روز شنبه چهارم اردیبهشت ۱۴۰۰، در پایان جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا، به ارائه گزارشی از نشست امروز ستاد پرداخت و در مورد وضعیت بیماری کرونا در کشور، توضیحاتی ارائه داد.
وی با اشاره به اینکه در ۱۷ استان کشور روند شیوع کرونا همچنان صعودی است، گفت: در ۷ استان تهران، خراسان رضوی، خراسان شمالی، گلستان، لرستان و همدان روند شیوع کرونا به شدت صعودی است و در مجموع ۲۵ استان وضعیت خوبی ندارند.
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: در تعدادی از استانها به اوج کرونا رسیدهایم و در استانهایی مانند مازندران، خوزستان، قزوین، فارس، اردبیل، یزد و کردستان روند نسبتاً ملایمی طی میشود و تعدادی از استانها نیز روند نزولی کرونا شروع شده است.
وی در خصوص رعایت پروتکلهای بهداشتی نیز گفت: متأسفانه وضعیت رعایت پروتکلها در سطح کشور آنچنان که انتظار داشتیم افزایش پیدا نکرده و علیرغم محدودیتها طی دو هفته گذشته و منع تردد و تعطیلی مشاغل در شهرهای قرمز و نارنجی میزان رعایت پروتکلها به ۶۱ درصد رسیده است.
رئیسی گفت: سوپرمارکتها، خواروبارفروشیها، رستورانها، بانکها و فروشگاههای زنجیرهای جزو مشاغلی هستند که کمترین میزان رعایت پروتکلها در آنجا انجام میشود. با توجه به اینکه این مشاغل سطح یک هستند نیاز است پروتکلها را بهتر اجرا کنند.
وی در خصوص آمار تردد جادهای از ۱۴ فروردین تا پایان فروردین گفت: میزان ترددها طی این مدت ۵۶ درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته، این در حالی است که در حال حاضر وضعیت شیوع کرونا در ۳۰۱ شهر قرمز، ۹۵ شهر نارنجی، ۴۵ شهر زرد و ۷ شهر آبی است.
وی تاکید کرد: میانگین تمکین مراکز خرید و مجتمعهای تجاری در خصوص تعطیلی دو هفته قبل ۷۷ درصد بوده است، همچنین این میزان رعایت در اصناف فعال ۸۰ درصد عنوان شده است.
وی گفت: استانهای زنجان، کرمان و خراسان جنوبی بیشترین رعایت پروتکلها را داشتند.
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا با تاکید بر اینکه رعایت پروتکلها و مناسب بودن تهویه در مراکز سربسته اماکن عمومی ۶۴ درصد بوده همچنین میزان ماسک زدن به ۶۳ درصد و رعایت فاصله گذاری اجتماعی به ۶۱ درصد رسیده و رعایت پروتکلها در فروشگاههای زنجیرهای ۸۱ درصد است. همه این اعداد و ارقام نشان میدهد اگر این اعداد زیر ۹۰ درصد باشد خیلی اثربخشی ندارد در نهایت برآورد ما این است که رعایت پروتکلها فعلاً مناسب نیست.
رئیسی در خصوص نظارتهای انجام شده طی یک هفته گذشته گفت: طی این مدت ۹۸ هزار تذکر و اخطار داده شده که در نهایت ۵۸۰۰ مورد نیز پلمب صورت گرفته است.
وی با تاکید بر اینکه ویروس انگلیسی باید جدی گرفته شود گفت: موضوع دیگری که با آن مواجه هستیم ویروس جدید جهش یافته هندوستان است که به شدت مسیری و میزان تلفات بالاتری دارد حتی از دیگر ویروسهای انگلیسی و آفریقایی شدیدتر است. بنابراین استانهایی که در مرز شرقی قرار دارند و در همسایگی پاکستان و افغانستان هستند باید مراقبت بیشتری کنند و پروتکلها را به شدت رعایت کنند و توصیههایی در این خصوص به استانداران داده شده است.
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا با تاکید بر اینکه تعطیلی تا این هفته نیز ادامه پیدا میکند، گفت: طی دو هفته گذشته آنطور که باید پروتکلها رعایت نشد به همین دلیل تا پایان هفته تعطیلیها تمدید شده است. همچنین از روز یکشنبه پنجم اردیبهشت ۱۴۰۰ در تهران لغو طرح ترافیک را تا پایان هفته خواهیم داشت، چرا که مترو و وسایل حمل و نقل عمومی باعث انتقال ویروس میشود.
رئیسی به مصوبات جلسات امروز ستاد ملی مقابله با کرونا اشاره کرد و گفت: بر اساس مصوبات امروز مراسم شبهای قدر و نماز عید فطر در شهرهای زرد و آبی با رعایت پروتکلها برگزار میشود و در شهرهای قرمز و نارنجی این مراسمها باید در فضای باز برگزار شود و حداکثر مدت زمان آن دو ساعت است.
وی به ساعت منع تردد در شبهای قدر اشاره کرد و گفت: منع تردد از ساعت ۲۲ تا ۳ صبح صرفاً در شبهای قدر برداشته میشود.
وی ادامه داد: اکنون بیمارستانها حجم زیادی از بیماران را پذیرش میکنند و ظرفیت تختها در حال افزایش است. گرچه بر اساس تمهیدات تختهای زیادی برای بیماران تخلیه شده اما باید هشدار داد و ورودی بیمارستانها را با رعایت پروتکلها کاهش دهیم. امروز هم قرار شد جلسه قرارگاه عملیاتی ستاد مبارزه با کرونا در وزارت کشور تشکیل شود تا برای نظارت بر پروتکلها تصمیمات جدید گرفته شود.
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