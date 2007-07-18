به گزارش خبرگزاری به نقل از روابط عمومی بیمه مرکزی ایران، نوروز کهزادی رئیس کل بیمه مرکزی ایران در این هم اندیشی با تاکید بر اینکه حقوق و مزایای بازنشستگی برای زندگی کنونی کفایت نمی‌کند، گفت: فعالیت سازمان‌های مختلف بیمه مستمری و بازنشستگی و ارتقای پوشش بازنشستگان در دنیای امروز یک ضرورت است.

وی با یادآوری اینکه روند زندگی در کشور ما با سایر کشورها متفاوت است و افراد در دوران بازنشستگی مورد توجه اعضای خانواده قرار گرفته و هزینه‌های زندگی افزایش می‌یابد. گفت: هم‌اندیشی بیمه‌گران کشور در این جلسه باید موجبات توسعه بیمه‌های عمر و رفاه اجتماعی را فراهم سازد.

کهزادی تاکید کرد: بیمه مرکزی مصمم است با هم اندیشی و همکاری شرکت‌های بیمه بازرگانی موانع پیش روی توسعه بیمه‌های عمر به ویژه عمر و تشکیل سرمایه را بردارد و در گام اول بر حذف واگذاری 50درصد حق بیمه‌های زندگی به صورت اتکایی اجباری به بیمه مرکزی تلاش خواهد کرد.

وی ادامه داد: واگذاری اتکایی اجباری به بیمه مرکزی ایران یک اصل قانونی است که باید از طریق مراجع ذی‌صلاح بررسی و اصلاح شود. اما بیمه مرکزی ایران تا جایی که مغایرت نداشته باشد در کاهش قبول اتکایی اجباری و تسهیل فعالیت بیمه‌گران تلاش خواهد کرد.

کهزادی از بیمه‌گران درخواست کرد تا پیشنهاد خود را به بیمه مرکزی ارائه دهند تا پس از بررسی به شورای‌عالی بیمه تقدیم شود.

رئیس‌کل بیمه مرکزی ایران با بیان اینکه ارائه بیمه‌نامه عمر باید برای تمام اقشار جامعه انجام گیرد، خاطرنشان کرد: 2محصول جدید بیمه مسکن بازنشستگی و یونیورلایف توسط کارگروه‌های صنعت بیمه طراحی شده که پس از بررسی و تصویب نهایی در جامعه ارائه می‌شود.

کهزادی با اشاره به اینکه هدف دولت کاهش نرخ تورم و سود بانکی تا مرز تک‌رقمی شدن است، گفت: محاسبه نرخ 10 و 15درصد فنی بیمه‌های عمر هشداری برای صنعت بیمه است و باید راهکارهای متناسب با شرایط اقتصادی اتخاذ شود.

رئیس‌کل بیمه مرکزی ایران به اصلاح آئین‌نامه شماره 42 سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه تاکید کرد و گفت: اما در این اصلاح نباید اشتباه سال‌های گذشته تکرار شود و مدیریت ریسک‌های سرمایه‌گذاری در سال‌های آتی مدنظر قرار گیرد.

رئیس‌کل بیمه مرکزی ایران یاد‌آور شد: چند سال پیش که بازار سرمایه رونق داشت بسیاری معتقد بودند آیین‌نامه سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه با گرایش بیشتر به سرمایه‌گذاری در بورس اصلاح شود که تغییر روند بورس اوراق‌بهادار به کاهش سودآوری و در بسیاری موارد زیان شرکت‌های بیمه منجر شد.

کهزادی ادامه داد: امروز زمزمه سرمایه‌گذاری بیشتر در بازار مسکن است اما باید احتیاط کرد و ریسک کاهش قیمت بازار مسکن را به خوبی شناسایی کرد.

وی خاطرنشان کرد: بیمه‌گران در قبال بیمه‌گذاران و حق بیمه‌های آنان متعهد هستند و باید در بهترین مسیرهای سرمایه‌گذاری حرکت کنند تا در ایفای تعهدات خود با مشکل روبه‌رو نشوند.

در جلسه روز گذشته مدیران عامل بیمه‌های دولتی و خصوصی با رییس‌کل بیمه مرکزی ایران کار گروه‌هایی که بر مقوله بیمه‌های عمر در کشور کار می‌کردند گزارش خود را ارائه دادند.

در این گزارشات بر اصلاح آئین‌نامه سرمایه‌‌گذاری شرکت‌های بیمه تاکید و نقطه نظرات ارائه شده بود که مقرر گردید سندیکای بیمه‌گران ایران گزارشات را بررسی و نظر نهایی خود را پیرامون معرفی 2 محصول جدید بیمه‌های عمر و اصلاح آئین‌نامه سرمایه‌گذاری به رئیس کل بیمه مرکزی ایران برای ارائه در شورای‌عالی بیمه را ظرف 2 ماه آینده آماده کند.