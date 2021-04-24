به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه نوروزیان بیان داشت: در سومین روز از اردیبهشت ماه با جان باختن یک فرد در بندرعباس بر اثر کرونا، شمار کل جان باختگان این بیماری در استان به ۱۰۹۹ نفر رسید.

وی با بیان اینکه اکنون در مجموع ۴۶۱ نفر در بیمارستان‌های استان تحت مراقبت‌اند، افزود: از مجموع بستری‌ها، ۷۰ نفر در بخش مراقبت‌های ویژه (آی. سی. یو) بستری هستند و حال ۲۰ نفر از آن‌ها وخیم است که این موضوع بیانگر آن است که آمار بستری‌ها در این هفته نسبت به هفته قبل افزایش ۷ درصدی دارد.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با اشاره به اینکه آمار مبتلایان به کرونا در بسیاری از شهرستان‌های استان همچنان روند افزایشی دارد، عنوان کرد: این آمار در بندرعباس، قشم، میناب، بستک، بشاگرد، جاسک و بوموسی روند بیشتری به نسبت دیگر شهرستان‌های استان دارد.

نوروزیان به سرعت بالای انتشار ویروس کرونا هم اشاره کرد و افزود: در هفته اخیر هر سه دقیقه یک نفر در استان به کرونا مبتلا شده است و در روز ۳۰ فروردین نیز با ابتلای ۶۴۱ نفر به کرونا رکورد بیشترین امار مبتلایان به کرونا از آغاز همه گیری کرونا تاکنون در استان به ثبت رسید.

وی ابراز امیدواری کرد که با اعمال دقیق‌تر محدودیت‌ها و همچنین همکاری بیشتر مردم در رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی، در روزهای آینده شاهد مهار روند رو به رشد این بیماری در استان باشیم.