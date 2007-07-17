ایران و پاکستان بر گسترش همکاریها تاکید کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی کویت (کونا)، وزارت امور خارجه پاکستان در بیانیه مطبوعاتی خود در پایان مذاکرات مسئولان بلندپایه وزارتخانه های امور خارجه ایران و پاکستان در شهر اسلام آباد گفت : دوطرف بارزترین مسائل منطقه ای و بین المللی و راههای تقویت روابط دوجانبه ونیز موضوعات مشترک مورد علاقه را بررسی کردند.

این بیانیه افزود: مسئولان دوطرف درجریان مذاکرات رضایت بالای خود را از پیشرفت قابل ملاحظه روابط میان تهران و اسلام آباد در زمینه های سیاسی، اقتصادی و تجاری بویژه همکاری دوجانبه در بخش انرژی ابراز داشتند.