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۴ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۲:۱۵

با کسب پیروزی در همه بازیها؛

پرسپولیس در آستانه ثبت یک رکورد/شاگردان گل‌محمدی صدرنشین غرب آسیا

پرسپولیس در آستانه ثبت یک رکورد/شاگردان گل‌محمدی صدرنشین غرب آسیا

تیم فوتبال پرسپولیس در صورتی که دو دیدار باقی مانده در مرحله گروهی را با پیروزی به پایان برساند یک رکورد جدید از خود به جای خواهد گذاشت.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس که در گروه پنجم لیگ قهرمانان آسیا قرار دارد، در چهار دیدار برگزار شده فصل جدید به پیروزی رسیده و با ۱۲ امتیاز تقریباً صعودش به مرحله حذفی را قطعی کرده است.

این در حالی است که سه نماینده دیگر ایران یعنی استقلال، فولاد و تراکتور برای مشخص شدن وضعیت صعود یا حذف شان باید منتظر دیدارهای آینده و حتی نتایج رقیبانشان باقی بمانند.

پرسپولیس البته در بین صدرنشینان گروه‌های مختلف وضعیت مناسب‌تری دارد و در بین صدرنشینان هم صدرنشین است. شاگردان گل محمدی در صورتی که بتوانند دو دیدار باقی مانده برابر الریان قطر و الوحده امارات را هم با پیروزی پشت سر بگذارند رکورد خوبی را از خود بر جای خواهند گذاشت.

رده‌بندی گروه پنجگانه غرب آسیا به شرح زیر مشخص شد:

تیم پرسپولیس ایران از گروه پنجم با چهار بازی و ۱۲ امتیاز

تیم النصر عربستان از گروه چهارم با چهار بازی و ۸ امتیاز

تیم الشارجه امارات از گروه دوم با چهار بازی و ۸ امتیاز

تیم الدحیل قطر از گروه سوم با ۳ بازی و ۷ امتیاز

تیم الهلال عربستان از گروه اول با ۳ بازی و ۷ امتیاز

البته در صورت برد تیم‌هایی که سه بازی انجام داده‌اند، کسب سه امتیاز هم قابل مقایسه با امتیاز پرسپولیس نخواهد بود.

کد مطلب 5196200

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