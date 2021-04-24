به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس که در گروه پنجم لیگ قهرمانان آسیا قرار دارد، در چهار دیدار برگزار شده فصل جدید به پیروزی رسیده و با ۱۲ امتیاز تقریباً صعودش به مرحله حذفی را قطعی کرده است.

این در حالی است که سه نماینده دیگر ایران یعنی استقلال، فولاد و تراکتور برای مشخص شدن وضعیت صعود یا حذف شان باید منتظر دیدارهای آینده و حتی نتایج رقیبانشان باقی بمانند.

پرسپولیس البته در بین صدرنشینان گروه‌های مختلف وضعیت مناسب‌تری دارد و در بین صدرنشینان هم صدرنشین است. شاگردان گل محمدی در صورتی که بتوانند دو دیدار باقی مانده برابر الریان قطر و الوحده امارات را هم با پیروزی پشت سر بگذارند رکورد خوبی را از خود بر جای خواهند گذاشت.

رده‌بندی گروه پنجگانه غرب آسیا به شرح زیر مشخص شد:

تیم پرسپولیس ایران از گروه پنجم با چهار بازی و ۱۲ امتیاز

تیم النصر عربستان از گروه چهارم با چهار بازی و ۸ امتیاز

تیم الشارجه امارات از گروه دوم با چهار بازی و ۸ امتیاز

تیم الدحیل قطر از گروه سوم با ۳ بازی و ۷ امتیاز

تیم الهلال عربستان از گروه اول با ۳ بازی و ۷ امتیاز

البته در صورت برد تیم‌هایی که سه بازی انجام داده‌اند، کسب سه امتیاز هم قابل مقایسه با امتیاز پرسپولیس نخواهد بود.