به گزارش خبرگزاری مهر، فرهنگستان علوم پزشکی کشور به پژوهشگران برتری که مقالات علمی آنها در زمینه علوم پزشکی از سال های 2004 تا 2006 به چاپ رسیده و سپس به آنها ارجاع شده است، جایزه ای تحت عنوان "جایزه علمی - پژوهشی" اهدا می شود.

تمامی اعضای هیئت علمی، دستیاران تخصصی و فوق تخصصی، دانشجویان دکتری عمومی، دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد که متقاضی دریافت این جایزه هستند می توانند مقالات خود را حداکثر تا تاریخ 31 تیرماه جاری به به دبیرخانه فرهنگستان علوم پزشکی کشور ارسال کنند.

پژوهش باید به صورت مقاله در یکی از مجلات معتبر بین المللی گزارش و به چاپ رسیده باشد. این پژوهش باید در راستای پاسخ به یک پرسش مهم یا مشکل اساسی در آموزش پزشکی، بهداشت و درمان کشور باشد.

استنادهای علمی به پژوهش مورد نظر در محدوده زمانی ذکر شده انجام شده باشد. ضریب تأثیر مجله ای که مقاله را چاپ کرده است مورد نظر قرار می گیرد.

شواهد فهرست شدن در ISI ، تعداد استنادهای علمی و ضریب تأثیر مجله و برای دانشجویان و دستیاران گواهی وضعیت تحصیلی در زمان چاپ مقاله برای شرکت مقاله در این جایزه مورد نیاز است.