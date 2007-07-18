حل اختلافات ایران و آمریکا نیازمند مذاکرات کامل است

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از آنکه منوچهر متکی از احتمال برگزاری هر چه زودتر دور دوم گفتگوها بین ایران و آمریکا سخن به میان آورد بلافاصله هوشیار زیباری وزیرخارجه عراق آن را تائید کرد و وزارت خارجه آمریکا نیز ازآمادگی کشورش برای برگزاری این گفتگوها خبر داد.

درباره نتایج و فواید گفتگوهای ایران و آمریکا اظهارنظرهای زیادی صورت می گیرد، برخی آن را گامی مثبت تلقی می کنند که پس از 27 سال بین دو کشور و آن هم در مورد موضوعی مانند عراق صورت می گیرد و برخی دیگر نیز نتایج آن را امیدوار کننده نمی دانند و برای بدست آمدن نتایج بهتر، بر برگزاری چنین گفتگوهایی با شرایط ویژه تاکید دارند.

"احسان احراری" در گفتگو با مهر درباره نتایج گفتگوهای ایران و آمریکا برای عراق می گوید : گفتگوهای این دو کشور احتمالا نتایج مثبتی را برای عراق درپی خواهد داشت، اما تهران و واشنگتن با برخی مسائل روبه رو هستند که نیازبه گفتگوهای کامل و طولانی دارد.

احراری درباره مشکلات بین دو کشور می گوید : برای نمونه آمریکا هنوز قوانینی دارد که هدف آن تغییر نظام سیاسی در ایران از طریق غیر نظامی است که ایران این قوانین را خصمانه تلقی می کند.

این کارشناس در ادامه می گوید : آمریکا همچنین ایران را متهم می کند که عراق را بی ثبات می کند و دولت جرج بوش از این اتهامات دست برنداشته و تهران ممکن است زمانی که ببیند سیاست آمریکا درقبال آن همان تغییرنظام سیاسی است، شیوه و روش خود را در عراق تغییر دهد.

وی درادامه می گوید : آنگاه مسئله بسیارمهم هسته ای ایران باقی می ماند که غرب در این مورد براین باور است که هدف واقعی تهران از پیشبرد برنامه های هسته ای ساخت تسلیحات است.

این مشاور امور دفاعی می گوید : ایران باید به منظور کاهش نگرانی های کشورهای حاشیه خلیج فارس و غرب، تاسیسات هسته ای خود را آماده بازرسی بازرسان آژانس بنماید ودرخصوص این موضوع به نظرمن درصورتی که ازسوی واشنگتن امتیازات و تضمین های امنیتی به تهران داده شود، جمهوری اسلامی باید از خود انعطاف نشان دهد.

البته لازم به ذکر است که ایران اجازه بازرسی کامل ازتاسیسات هسته ای خود را به بازرسان آژانس براساس قوانین بین المللی داده و همیشه اعلام کرده که آماده رفع کلیه ابهامات در مورد فعالیت های هسته ای خود است.

وی همچنین درخصوص حمایت از دور دوم گفتگوها از سوی طرف آمریکایی می گوید: من حمایت کامل و قاطعی را از مذاکرات از سوی مقامات آمریکا ندیده ام، اما بر این باورم که هر دو طرف به گفتگوها ادامه خواهند داد. طرف آمریکایی می داند که ایران در عراق و لبنان از امتیازات زیادی برخوردار است و این امتیازات به خاطر تداوم مشکلات آمریکا در عراق و به خاطر نتایج جنگ تابستان سال گذشته حزب الله واسرائیل مهم است. ایران به نوبه خود نباید به خاطرموقعیت های ممتازش خود را کناربکشد و باید به گفتگوها ادامه دهد.

وی همچنین می گوید : ایران نگاه بهتر و قاطع تری به مذاکرات دارد، ولی محافظه کاران هم درداخل دولت آمریکا و هم در خارج از آن مخالف این گفتگوها هستند که البته این گروه در اقلیت هستند.

به گزارش مهر، کارشناسان منطقه ای بر این باورند که گفتگوهای بین ایران و آمریکا می تواند به کاهش تنش های بین دو کشور منجر شود، احراری باره نوع تنش هایی که باید کاهش یابد، می گوید : صحبت های زیادی در مورد تفوق و هژمونی شیعه در منطقه صورت می گیرد که این امکان افزایش تنش ها را بالا می برد. آنچه که سنی ها را دستپاچه کرده عصر جدید قدرت یابی تشیع درعراق و لبنان است که این واقعیتی غیرقابل پیش بینی بود. حتی امروزسید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله رهبر بسیاری از اعراب در امان و قاهره است. رهبران سنی عربی ایده ای برای اینکه چگونه از عهده این واقعیت برآیند ندارند. من فکر می کنم که آنها از ایران کمک خواهند خواست.

وی همچنین احتمال افزایش دامنه گفتگوهای ایران و آمریکا به حوزه های امنیت خلیج فارس و حوزهای دیگر در خاورمیانه، می گوید : فکر می کنم گفتگو با کشورهای سنی حاشیه خلیج فارس یک امر حیاتی و لازم برای صلح در منطقه خلیج فارس است. برای صلح در افغانستان باید گفتگویی بین ایران ، پاکستان ، افغانستان و همچنین آمریکا صورت گیرد که چشم انداز گفتگوها دور نیست.