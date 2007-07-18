به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی "توفان آتش" 30 تیرماه ساعت 24 از شبکه دو سیما روی آنتن می‌رود. این فیلم را دین سملر سال 1998 بر مبنای فیلمنامه‌ای از کریس سات جلو دوربین برد. ژانر این فیلم تریلر و اکشن است و هووی لانگ، اسکات گلن، ویلیام فورسایت و سوزی آمیس به ایفای نقش پرداختند.

زمان فیلم "توفان آتش" 89 دقیقه و محصول آمریکا و داستان آن درباره ماموران آتش‌نشانی است که آموزش‌های لازم را برای آتش‌سوزی می‌بینند. یک روز تصمیم می‌گیرند برای خاموش کردن آتش از چند زندانی کمک بگیرند ولی زندانیان از این فرصت برای فرار استفاده می‌کنند و ...

فیلم "داستان پلیس 3" 31 تیرماه ساعت 24 از شبکه دو روی آنتن می‌رود. استنلی تونگ سال 1993 این فیلم را بر اساس فیلمنامه ادوارد تانگ، فیب ما و لی وای لی و شخصیت های خلق شده توسط ادوارد تانک نوشتند. در این فیلم جکی چان، میشل یئو، مگی چیونگ و کنت تسانگ بازی می کنند.

فیلم "داستان پلیس 3" محصول هنگ کنگ و 95 دقیقه است. این فیلم برنده جایزه بهترین بازیگر مرد (جکی چان) و بهترین تدوین از جشنواره فیلم اسب طلایی شد. همچنین نامزد دریافت دو جایزه بهترین بازیگر مرد و بهترین طراحی صحنه های اکشن از "جوایز فیلم هنک کنگ" شد. داستان این فیلم درباره کاکوی است که به عنوان پلیس مخفی برای آموزش و نفوذ در شبکه قاچاق مواد مخدر به چین می رود و ...

فیلم سینمایی "لمس اسب‌های وحشی" محصول کانادا، انگلیس و آلمان یکم مردادماه ساعت 24 از شبکه دو روی آنتن می‌رود. این فیلم را النور لیندو بر مبنای فیلمنامه‌ای از مورای مک را در ژانر درام ساخته است. در این فیلم 90 دقیقه‌ای مارک رندال، جین سیمور، چارلز مارتین اسمیت، گلوریا اسلید به ایفای نقش پرداختند.

داستان این فیلم درباره پسری است که به دلیل دعواهای خانوادگی از خانه می‌گریزد. خانواده وی دنبال او می‌گردند، اما در یک حادثه رانندگی جان خود را از دست می‌هند. پسر خانواده نزد عمه‌اش که در یک جزیره متروک زندگی می‌کند، می‌رود و از حادثه فوت والدینش کاملاً بی‌اطلاع است و ...

فیلم سینمایی "معامله" محصول کانادا و آمریکا دوم مردادماه ساعت 20:45 از شبکه دو پخش می‌شود. این فیلم را هاروی کان سال 2005 بر مبنای فیلمنامه‌ای از روت اپستاین جلو دوربین برد. این فیلم در ژانر درام، جنایی و تریلر 17 ژوئن سال 2005 در آمریکا اکران شد. در فیلم "معامله" سلما بلر، کریستین اسلیتر، رابرت لوجیا و کولم فور بازی کردند. زمان این فیلم 107 دقیقه است. فیلم درباره افرادی است که در تجارت غیرقانونی نفت و ارتباط با مافیای روسیه به مخفی‌کاری‌های دولتی می‌پردازند ...

فیلم سینمایی "فیات سفید" سوم مردادماه ساعت 24 از شبکه دو سیما روی آنتن می‌رود. این فیلم به کارگردانی میشل سوآوی ساخته شده و کارلو فالکونه، انریکو سارینا، ماریو دلگارینو، انچنزو ارومی، سانتا دی رایدین و امیلی مارسلینا تعدادی از بازیگران اصلی آن هستند. این اثر محصول سال 2003 کشور ایتالیا و درباره سربازرس والریو است که با یک فیات سفید رنگ به دنبال یک گروه تبهکار است که سرانجام باعث متلاشی شدن این باند می‌شود.

فیلم سینمایی"از شنبه تا پنجشنبه" به کارگردانی حجت قاسم زاده اصل پنجم مردادماه ساعت 17:30 از شبکه دو سیما روی آنتن می‌رود. در این فیلم آتنه فقیه نصیری، فرهاد قائمیان، حمیدرضا پگاه و ... بازی می‌کنند و اختلافات یک زن و شوهر جوان در آن به نمایش گذاشته می‌شود. زن استاد دانشگاه و شاعر معاصر و همسرش کارمند یک شرکت است و همین موضوع عاملی برای شروع یک اختلاف بزرگ می‌شود ...