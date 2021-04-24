اظهار نظر جالب عضو کمیسیون ورزشکاران IOC در مورد المپیک توکیو

به گزارش خبرنگار مهر، طبق تاکید چند باره کمیته بین المللی المپیک، بازی‌های ۲۰۲۰ توکیو به طور حتم تابستان سال جاری برگزار می‌شود. در همین رابطه «سیکو هاشیموتو» رئیس کمیته برگزاری بازی‌ها هم تاکید کرده که در فاصله سه ماه مانده تا آغاز بازی‌های المپیک و با وجود احیای دوباره کرونا و عفونت لغو برگزاری اصلاً مورد نظر نیست.

این در حالی است که یکی از اعضای کمیسیون ورزشکاران کمیته بین المللی المپیک (IOC) که پیشینه چند دوره حضور در بازی‌های المپیک و حتی قهرمانی در این رقابت‌ها را هم دارد، اظهارنظری جالب و متفاوت در این زمینه داشته است.

«هیلی ویکنهایزر» این مسئله را مطرح کرده که در رابطه با بازی‌های ۲۰۲۰ توکیو و برگزار شدن یا نشدن آن در شرایط کرونا، فقط پزشکان و کارشناسان بهداشت باید به عنوان داور اصلی اظهار نظر داشته و تصمیم بگیرند.

طبق اعلام سایت Kyodo news این المپین که ۶ دوره بازی‌های المپیک را تجربه کرده است، سال گذشته و پیش از اینکه کمیته بین المللی المپیک تصمیم به تعویق یک ساله بازی‌های المپیک بگیرد، مخالفت خود را با برگزاری بازی‌ها و اعزام تیم به توکیو اعلام کرده بود.

وی در اظهار نظر جدید خود هم تاکید کرده که تصمیم گیری در مورد المپیک و برگزار شدن یا نشدن آن در شرایط کرونا باید توسط پزشکان و کارشناسان بهداشت گرفته شود نه کسب و کارها.

«هیلی ویکنهایزر» از وضعیت پیش روی ژاپن ابراز نگرانی کرده است، جایی که نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد اکثریت مردم مخالف برگزاری بازی‌ها در این تابستان هستند.

این ورزشکار گفته است: ژاپن که به آنجا سفر می‌کنیم و مردمانش در بحران هستند. ما باید نسبت به نیازهای یک ملت حساس باشیم.

«هیلی ویکنهایزر» کانادایی مدال طلای چهار دوره مسابقات هاکی روی یخ بانوان المپیک را در اختیار دارد و در حال آموزش پزشکی است.